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    Microsoft, Bing’i Apple’a satmaya çalışmış!

    Bing, özellikle üretken yapay zeka ile Microsoft için şu anda önemli bir konuma sahip. Ancak birkaç yıl önce durum hiç de böyle değildi hatta, yazılım devi Bing’i Apple’a satmaya çalışmış.
    Microsoft, Bing’i Apple’a satmaya çalışmış! Tam Boyutta Gör
    Microsoft, şu anda Bing Sohbet yapay zekasını hem kendi platform ve hizmetlerinde hem de diğer firmaların ilgili yapay zeka uygulamalarında kullanıyor. An itibariyle Microsoft için önemli bir iş alanı olan Bing, aslında birkaç yıl önce firmanın gözünde hiç de böyle değildi. Hatta aktarılanlara göre Microsoft, Bing bölümünü satmak için bazı şirketlerle görüşmüş. Bunlardan birisinin de Apple olduğu ortaya çıktı.

    Bing, neredeyse Apple’ın oluyordu

    Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2020 yılında Microsoft temsilcilerinin Apple'ın o zamanki Hizmetler Başkan Yardımcısı Eddy Cue ile toplantılar gerçekleştirdiği ve bu toplantılarda Microsoft'un Apple'a Bing bölümünü satın alması önerildiği iddia ediliyor.

    Öte yandan kaynaklara göre bu görüşmeler hiçbir zaman keşif aşamasından öteye geçememiş. Haberde Apple'ın böyle bir anlaşma yapmamasının birkaç nedeni olduğu iddia ediliyor. Bunlardan biri, Apple'ın iPhone gibi Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'dan elde ettiği gelirden çok memnun olmasıydı. Görüşmelerin ilerlememesinin bir diğer nedeni de Apple'ın Bing'in kalite ve yetenekler konusunda Google'la rekabet edebileceği konusunda endişeleri olmasıydı.

    Ancak bu durum da her zaman böyle değildi. Apple, 2013 yılında Microsoft ile bir anlaşma yaparak Bing arama motorunun Siri dijital asistanı için varsayılan olarak ayarlanmasını sağlamıştı. Ne yazık ki bu anlaşma uzun ömürlü olmadı ve Apple, 2017 yılında Siri için varsayılan olarak Google Arama'ya geçti. Bu durum Mac için Spotlight ve iOS içindeki Arama için de geçerliydi.

    Bloomberg'in bugün Google antitröst davasıyla ilgili olarak yayınladığı bir başka raporda, 2016 yılında Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelerek Bing'in Apple'ın Safari tarayıcısı için varsayılan arama motoru olması konusunu görüştüğü ortaya çıktı. Ancak bu görüşmelerden de sonuç alınamadığı bildiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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