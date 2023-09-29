Microsoft, Bing’i Apple’a satmaya çalışmış!

Bing, neredeyse Apple’ın oluyordu
Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2020 yılında Microsoft temsilcilerinin Apple'ın o zamanki Hizmetler Başkan Yardımcısı Eddy Cue ile toplantılar gerçekleştirdiği ve bu toplantılarda Microsoft'un Apple'a Bing bölümünü satın alması önerildiği iddia ediliyor.
Öte yandan kaynaklara göre bu görüşmeler hiçbir zaman keşif aşamasından öteye geçememiş. Haberde Apple'ın böyle bir anlaşma yapmamasının birkaç nedeni olduğu iddia ediliyor. Bunlardan biri, Apple'ın iPhone gibi Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'dan elde ettiği gelirden çok memnun olmasıydı. Görüşmelerin ilerlememesinin bir diğer nedeni de Apple'ın Bing'in kalite ve yetenekler konusunda Google'la rekabet edebileceği konusunda endişeleri olmasıydı.
Ancak bu durum da her zaman böyle değildi. Apple, 2013 yılında Microsoft ile bir anlaşma yaparak Bing arama motorunun Siri dijital asistanı için varsayılan olarak ayarlanmasını sağlamıştı. Ne yazık ki bu anlaşma uzun ömürlü olmadı ve Apple, 2017 yılında Siri için varsayılan olarak Google Arama'ya geçti. Bu durum Mac için Spotlight ve iOS içindeki Arama için de geçerliydi.
Bloomberg'in bugün Google antitröst davasıyla ilgili olarak yayınladığı bir başka raporda, 2016 yılında Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelerek Bing'in Apple'ın Safari tarayıcısı için varsayılan arama motoru olması konusunu görüştüğü ortaya çıktı. Ancak bu görüşmelerden de sonuç alınamadığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.