Microsoft, Bing’i Apple’a satmaya çalışmış!

Tam Boyutta Gör Microsoft, şu anda Bing Sohbet yapay zekasını hem kendi platform ve hizmetlerinde hem de diğer firmaların ilgili yapay zeka uygulamalarında kullanıyor. An itibariyle Microsoft için önemli bir iş alanı olan Bing, aslında birkaç yıl önce firmanın gözünde hiç de böyle değildi. Hatta aktarılanlara göre Microsoft, Bing bölümünü satmak için bazı şirketlerle görüşmüş. Bunlardan birisinin de Apple olduğu ortaya çıktı.

Bing, neredeyse Apple’ın oluyordu

Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, 2020 yılında Microsoft temsilcilerinin Apple'ın o zamanki Hizmetler Başkan Yardımcısı Eddy Cue ile toplantılar gerçekleştirdiği ve bu toplantılarda Microsoft'un Apple'a Bing bölümünü satın alması önerildiği iddia ediliyor.

Öte yandan kaynaklara göre bu görüşmeler hiçbir zaman keşif aşamasından öteye geçememiş. Haberde Apple'ın böyle bir anlaşma yapmamasının birkaç nedeni olduğu iddia ediliyor. Bunlardan biri, Apple'ın iPhone gibi Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak Google'dan elde ettiği gelirden çok memnun olmasıydı. Görüşmelerin ilerlememesinin bir diğer nedeni de Apple'ın Bing'in kalite ve yetenekler konusunda Google'la rekabet edebileceği konusunda endişeleri olmasıydı.

Windows Copilot’u denedik: Neleri ne kadar doğru yapabiliyor? 19 sa. önce eklendi

Ancak bu durum da her zaman böyle değildi. Apple, 2013 yılında Microsoft ile bir anlaşma yaparak Bing arama motorunun Siri dijital asistanı için varsayılan olarak ayarlanmasını sağlamıştı. Ne yazık ki bu anlaşma uzun ömürlü olmadı ve Apple, 2017 yılında Siri için varsayılan olarak Google Arama'ya geçti. Bu durum Mac için Spotlight ve iOS içindeki Arama için de geçerliydi.

Bloomberg'in bugün Google antitröst davasıyla ilgili olarak yayınladığı bir başka raporda, 2016 yılında Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın Apple CEO'su Tim Cook ile bir araya gelerek Bing'in Apple'ın Safari tarayıcısı için varsayılan arama motoru olması konusunu görüştüğü ortaya çıktı. Ancak bu görüşmelerden de sonuç alınamadığı bildiriliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.