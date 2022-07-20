Google, yeni nesil artırılmış gerçeklik gözlüklerini test etmeye başladı

Google’ın artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) bölümünde grup ürün müdürü olan Juston Payne, blog yazısında "Gerçek dünya testleri, bu cihazların insanlara günlük yaşamlarında nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamamızı sağlayacak.” diyor.

Google Haritalar kullandığınız arabaya göre rota oluşturacak 5 gün önce eklendi

Payne, konuşmasına şöyle devam ediyor: “Artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon gibi deneyimleri geliştirirken, hava durumu ve hareketli kavşaklar gibi faktörleri hesaba katmamıza yardımcı olacak ki bunların iç mekanlarda yapılması çok zor.”

Herkes test edemeyecek

Testin herkese açık olmaması üzücü. Yalnızca Google çalışanları ve güvenilir test kullanıcılarının Google'ın yeni gözlüğünü test edebileceği söyleniyor. Prototip modeller bildiğimiz kadarıyla kameralar, mikrofonlar ve lens içi ekranlarla donatılmış. Google, çeviri, kayıt ve navigasyon gibi işlevler için sesli ve görsel algılamayı değerlendirecek.

Fotoğraf ve video çekemeyecek

Özelliklerin sınırlı olacağı da söylentiler arasında. Google, metni çevirmek ve yol tariflerini göstermek için görüntü verilerini kullanacak ancak gözlükler fotoğraf ve video çekmeyecek. Veriler, hata ayıklama ve analiz için kullanılmayacak, deneyimin ardından silinecek. Google, yüzleri göstermeyecek, araç plakaları gibi hassas bilgileri kaldıracak. Şirket, araştırma amacıyla kullanılan görüntü verilerini 1 ay sonra silecek.

Google Glass, şirketin umduğu kadar başarılı olmadı; son kullanıcı olarak deneyimleme şansı bulamadık. Şirket, yeni nesil AR gözlükleriyle bunu düzeltmek istiyor, yavaş ilerlemesinin nedeni bu. AR gözlüklerin ne zaman tanıtılacağı belli değil.

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