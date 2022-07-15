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    Google Haritalar, artık kullandığınız araba çeşidine göre rota oluşturacak

    Google Haritalar'a gelen yeni bir özelliğe göre uygulama artık araba çeşidinize daha verimli rotalar sunacak. Hem çevre hem de bütçe dostu bu özelliğin yakında kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.
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    Google Haritalar kullandığınız arabaya göre rota oluşturacak
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    Geçtiğimiz yıl Google, Haritalar'ın,daha az yakıt tüketebilecek ve biraz daha az CO2 salabilecek çevre dostu rotalar sunacağını duyurmuştu. Google Haritalar uygulamasına gelen yeni bir özellik ise ne tür bir araba kullandığınızı hesaba katarak daha da optimize rotalar hesaplayacak.

    Google Haritalar, araba çeşitlerine göre enerji açısından daha verimli rotalar sunacak

    Google Haritalar kullandığınız arabaya göre rota oluşturacak
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    Google Haritalar, özellikle elektrikli araçlar ve hibritler olmak üzere birçok çeşit araba türüne uyarlayarak yakıt açısından daha verimli rota seçenekleri hazırlıyor. Google Haritalar'ın en sonki beta güncellemesi, kullanmakta olduğunuz aracın motor tipini belirlemeye yönelik hazırlıklar içermekte. Gaz, dizel, elektrik ve hibrit olmak üzere dört farklıseçenekle gelecek olan bu özellikte yapacağınız seçim, navigasyonunuzu size en fazla yakıt veya enerji tasarrufu sağlayacak rotayı bulmak için Google Haritalar tarafından kullanılacak.

    Bu özellik kullanıma sunulduğunda isterseniz araba türünüzü seçebilir ve ona göre rotalar alabilirsiniz. Ayrıca daha sonra ayarlardan seçtiğiniz araba türünü değiştirebilirsiniz. Henüz beta kullanıcılarında görünmeye başlayan özelliğe diğer kullanıcılar, muhtemelen birkaç hafta sonra erişebilecek.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    juanmata09 1 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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