Tam Boyutta Gör Apple'ın 3500 dolarlık arttırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Yüksek fiyatı ve ağırlığıyla dikkat çeken gözlüğün camının plastik olduğu ortaya çıktı.

Apple, Vision Pro'nun ön tarafının lamine camdan oluştuğunu belirtirtmişti ancak JerryRigEverything tarafından yapılan çizilme testi ön kısmın plastik olduğunu ortaya koydu. Gözlüğün ön tarafında, Moh sertlik ölçümüne göre 3. seviyede çizikler oluştu. 4. seviyede ise derin çiziklerin oluştuğu gözlemlendi. Normal olarak plastik malzemeler bu sertlik seviyesisinde çizik oluşturuyor, cam ise 6. seviyede çizik oluşturuyor. Görünüşe göre Apple lamine camın önüne plastik kaplama eklemiş.

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Daha da ilginci ise Vision Pro'nun dış lenslerinin de plastikten yapılmış olması. JerryRigEverything bu nedenle lensleri temizlemek için kağıt mendil gibi malzemelerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Lensleri temizlemek için gözlüğün kutusundan çıkan mikrofiber bezin kulanılması gerekiyor. Apple Vision Pro bükülme testinden ise başarıyla çıkmayı başardı.

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Apple Vision Pro'nun ön camı ve lensleri plastik çıktı!