Apple Vision Pro'nun ön camı ve lensleri plastik çıktı!

Apple, Vision Pro'nun ön tarafının lamine camdan oluştuğunu belirtirtmişti ancak JerryRigEverything tarafından yapılan çizilme testi ön kısmın plastik olduğunu ortaya koydu. Gözlüğün ön tarafında, Moh sertlik ölçümüne göre 3. seviyede çizikler oluştu. 4. seviyede ise derin çiziklerin oluştuğu gözlemlendi. Normal olarak plastik malzemeler bu sertlik seviyesisinde çizik oluşturuyor, cam ise 6. seviyede çizik oluşturuyor. Görünüşe göre Apple lamine camın önüne plastik kaplama eklemiş.
Daha da ilginci ise Vision Pro'nun dış lenslerinin de plastikten yapılmış olması. JerryRigEverything bu nedenle lensleri temizlemek için kağıt mendil gibi malzemelerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Lensleri temizlemek için gözlüğün kutusundan çıkan mikrofiber bezin kulanılması gerekiyor. Apple Vision Pro bükülme testinden ise başarıyla çıkmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.