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    Apple Vision Pro'nun ön camı ve lensleri plastik çıktı!

    Apple'ın 3500 dolarlık arttırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro sağlamlık testine sokuldu. Yüksek fiyatı ve ağırlığıyla dikkat çeken gözlüğün camının ve lenslerinin plastik olduğu ortaya çıktı. 
    Apple Vision Pro'nun ön camı ve lensleri plastik çıktı! Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 3500 dolarlık arttırılmış gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, JerryRigEverything kanalı tarafından sağlamlık testine sokuldu. Yüksek fiyatı ve ağırlığıyla dikkat çeken gözlüğün camının plastik olduğu ortaya çıktı. 

    Apple, Vision Pro'nun ön tarafının lamine camdan oluştuğunu belirtirtmişti ancak JerryRigEverything tarafından yapılan çizilme testi ön kısmın plastik olduğunu ortaya koydu. Gözlüğün ön tarafında, Moh sertlik ölçümüne göre 3. seviyede çizikler oluştu. 4. seviyede ise derin çiziklerin oluştuğu gözlemlendi. Normal olarak plastik malzemeler bu sertlik seviyesisinde çizik oluşturuyor, cam ise 6. seviyede çizik oluşturuyor. Görünüşe göre Apple lamine camın önüne plastik kaplama eklemiş. 

    Daha da ilginci ise Vision Pro'nun dış lenslerinin de plastikten yapılmış olması. JerryRigEverything bu nedenle lensleri temizlemek için kağıt mendil gibi malzemelerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Lensleri temizlemek için gözlüğün kutusundan çıkan mikrofiber bezin kulanılması gerekiyor. Apple Vision Pro bükülme testinden ise başarıyla çıkmayı başardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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