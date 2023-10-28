Google'dan yeni araştırma: ANC kulaklıklardan kalp atış hızı ölçülebilecek

Kalp atış hızı algılama özelliği çok az hata payı ile neredeyse doğru çalışmakta
Google, derin kulak arterinin işitsel kanala geniş ölçüde nüfuz eden daha küçük damarlardan oluşan karmaşık bir ağ oluşturduğu göz önüne alındığında, kulak kanalının sağlığı algılamak için ideal bir yer olduğunu açıkladı. Bu odyopletismografi yaklaşımı ile bir ANC kulaklığının hoparlörleri, düşük yoğunluklu bir ultrason araştırma sinyali göndererek çalışabilecek.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.