Google'dan yeni araştırma: ANC kulaklıklardan kalp atış hızı ölçülebilecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip kulaklıkların basit bir yazılım yükseltmesiyle kalp atış hızı algılama özellikleri ekleyen ses pletismografisine (APG) ilişkin araştırmasını ayrıntılı olarak açıkladı.

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Kalp atış hızı algılama özelliği çok az hata payı ile neredeyse doğru çalışmakta

Google, derin kulak arterinin işitsel kanala geniş ölçüde nüfuz eden daha küçük damarlardan oluşan karmaşık bir ağ oluşturduğu göz önüne alındığında, kulak kanalının sağlığı algılamak için ideal bir yer olduğunu açıkladı. Bu odyopletismografi yaklaşımı ile bir ANC kulaklığının hoparlörleri, düşük yoğunluklu bir ultrason araştırma sinyali göndererek çalışabilecek.

Tam Boyutta Gör Google'ın oluşturduğu model kulaklıktan gelen geri bildirimi, kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ölçümüne ek olarak kalp atış hızı okumasına dönüştürür. Bu teknik, müzik çalarken ve kulaklık tıkanıklıkları kötüyken bile çalışsada vücut hareketinden etkileniyordu. Bu sorunu çözmek için ise Google, kalp atış hızını ölçen en iyi frekansı bulmak ve yüksek kaliteli nabız dalga formu elde etmek amacıyla bir kalibrasyon aracı görevi gören çok tonlu bir yaklaşımı benimsedi. Deney sonunda ise şirket, 153 kişiyle iki grup çalışma gerçekleştirdi ve APG'nin %3,21 ortalama hata ile genellikle doğru çalıştığını gözlemledi.

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Google, ANC kulaklıkları kalp atış hızı monitörüne dönüştürebilir