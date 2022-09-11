Google, Android 13 için minimum gereksinimleri yükseltti

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Google, yeni Android 13 işletim sistemi için minimum gereksinimleri değiştirdi. Artık Google hizmetleri 2GB RAM ve 16GB dahili bellekten daha az olan akıllı telefonlarda çalışmayacak.

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Google'dan yeni adım

Android 11 günlerinde şirketin 2GB'tan daha az RAM'e sahip cihazlar için bir kısıtlama getirdiğini hatırlatalım. Bu modeller için Android 11 GO adlı sadeleştirilmiş bir sürüm sunulurken, 512MB RAM'e sahip modeller tamamen dışarıda bırakılmıştı.

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Şimdi bir sonraki adım atılıyor. Birçok modern akıllı telefon 4-6 GB RAM'e sahip olsa da, oldukça düşük kalitede modeller de var. Görünüşe göre bunlar güncellemenin dışında bırakılacak. Öte yandan, bütçe dostu Android cihazlar genellikle Android'in en son sürümüyle piyasaya sürülmediğinden, üreticilerin de bu gereksinimleri karşılamayan cihazları satmayı bırakması biraz zaman alabilir.

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