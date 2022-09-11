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    Google, Android 13 için minimum gereksinimleri yükseltti

    Teknoloji devi Google, Android 13 işletim sisteminin yüklenebileceği akıllı telefonlar için minimum gereksinimleri güncelledi.                                   
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    Google, Android 13 için minimum gereksinimleri yükseltti
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    Google, yeni Android 13 işletim sistemi için minimum gereksinimleri değiştirdi. Artık Google hizmetleri 2GB RAM ve 16GB dahili bellekten daha az olan akıllı telefonlarda çalışmayacak.

    Google'dan yeni adım

    Android 11 günlerinde şirketin 2GB'tan daha az RAM'e sahip cihazlar için bir kısıtlama getirdiğini hatırlatalım. Bu modeller için Android 11 GO adlı sadeleştirilmiş bir sürüm sunulurken, 512MB RAM'e sahip modeller tamamen dışarıda bırakılmıştı.

    Google, Android 13 için minimum gereksinimleri yükseltti
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    Şimdi bir sonraki adım atılıyor. Birçok modern akıllı telefon 4-6 GB RAM'e sahip olsa da, oldukça düşük kalitede modeller de var. Görünüşe göre bunlar güncellemenin dışında bırakılacak. Öte yandan, bütçe dostu Android cihazlar genellikle Android'in en son sürümüyle piyasaya sürülmediğinden, üreticilerin de bu gereksinimleri karşılamayan cihazları satmayı bırakması biraz zaman alabilir.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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