Google, şimdiden Android 14 çıkış tarihini açıkladı

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Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi Android Beta Programı sayfasında güncellemeye giderek yeni gelecek işletim sistemi Android 14 için ilk bilgileri paylaştı. Yazılım devi yaklaşık iki hafta önce Pixel telefonlar için Andorid 13 güncellemesini dağıtmaya başlamıştı.

Eylül 2022 tarihinden itibaren üç aylık platform güncelleme yol haritasına nasıl devam edeceğini paylaşan Google, Android 14 Beta’nın ne zaman başlayacağını işaret ediyor. Android Beta sayfasında sıkça sorulan sorular bölümünde yapılan değişikliklerde ortaya çıkan bilgilere göre Android 13 QPR (Quarterly Platform Releases) beta güncellemeleri 2023’ün Mart ayına kadar devam edecek ve ardından Android 14 Beta sürümleri başlayacak.

Android 14 sürümü Nisan’da gelecek

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Google daha önce Android 13 QPR güncellemelerine Haziran 2023’e kadar devam edeceğini açıklamıştı. Fakat firma yol haritasını erkene çekerek aynı anda iki beta programı yürütmekten kurtuluyor. Paylaşılan bilgilere göre Android 14 Beta sürümleri muhtemelen Nisan ayında ilk olarak Pixel cihazlara gelmeye başlayacak. Benzer şekilde, Android 14 geliştirici ön izleme sürümü de muhtemelen Şubat ayında yayınlanacak. Google, Android 13’te de benzer tarihleri kullanmıştı.

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Mevcut bildi düzeyinde Android 14 hakkında çok fazla fikir sahibi değiliz fakat Android 13’ün Android 12’ye göre minimal değişikliklerle gelmesi bir sonraki sürümde daha büyük değişikliklerin olabileceğine işaret edebilir.

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