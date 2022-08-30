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    Google, şimdiden Android 14 çıkış tarihini açıkladı

    Google halihazırda kısa bir süre önce Pixel cihazlarına Android 13 güncellemesini yayınlamaya başladı. Fakat firmadan gelen yeni bilgiler Android 14’ün çıkışının erken olacağını gösteriyor.
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    Google, Android 14 çıkış tarihini açıkladı
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    Android 13’ü resmi olarak piyasaya çıkarmasının ardından Google, şimdi Android Beta Programı sayfasında güncellemeye giderek yeni gelecek işletim sistemi Android 14 için ilk bilgileri paylaştı. Yazılım devi yaklaşık iki hafta önce Pixel telefonlar için Andorid 13 güncellemesini dağıtmaya başlamıştı.

    Eylül 2022 tarihinden itibaren üç aylık platform güncelleme yol haritasına nasıl devam edeceğini paylaşan Google, Android 14 Beta’nın ne zaman başlayacağını işaret ediyor. Android Beta sayfasında sıkça sorulan sorular bölümünde yapılan değişikliklerde ortaya çıkan bilgilere göre Android 13 QPR (Quarterly Platform Releases) beta güncellemeleri 2023’ün Mart ayına kadar devam edecek ve ardından Android 14 Beta sürümleri başlayacak.

    Android 14 sürümü Nisan’da gelecek

    Google, Android 14 çıkış tarihini açıkladı
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    Google daha önce Android 13 QPR güncellemelerine Haziran 2023’e kadar devam edeceğini açıklamıştı. Fakat firma yol haritasını erkene çekerek aynı anda iki beta programı yürütmekten kurtuluyor. Paylaşılan bilgilere göre Android 14 Beta sürümleri muhtemelen Nisan ayında ilk olarak Pixel cihazlara gelmeye başlayacak. Benzer şekilde, Android 14 geliştirici ön izleme sürümü de muhtemelen Şubat ayında yayınlanacak. Google, Android 13’te de benzer tarihleri kullanmıştı.

    Mevcut bildi düzeyinde Android 14 hakkında çok fazla fikir sahibi değiliz fakat Android 13’ün Android 12’ye göre minimal değişikliklerle gelmesi bir sonraki sürümde daha büyük değişikliklerin olabileceğine işaret edebilir.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 4 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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