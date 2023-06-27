Google, Android logosunu güncelledi: İşte değişiklikler

Üç boyutlu bir görünüm kazandı
Android 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte işletim sisteminin adının yazımının küçük "a" harfi yerine büyük harfle başlayacağı belirtiliyor. Aynı zamanda şirket, yeşil bir robot şeklindeki düz Android logosunu, 3 boyutlu bir logo ile güncelleyecek. İşletim sistemi logosundaki son değişiklik 2019'da gerçekleşmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D