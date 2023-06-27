Google, Android logosunu güncelledi: İşte değişiklikler

Tam Boyutta Gör Google, Android adının yazılışını ve işletim sisteminin maskotunun tasarımını değiştireceğini açıkladı. Değişiklikler, mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

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Üç boyutlu bir görünüm kazandı

Android 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte işletim sisteminin adının yazımının küçük "a" harfi yerine büyük harfle başlayacağı belirtiliyor. Aynı zamanda şirket, yeşil bir robot şeklindeki düz Android logosunu, 3 boyutlu bir logo ile güncelleyecek. İşletim sistemi logosundaki son değişiklik 2019'da gerçekleşmişti.

Tam Boyutta Gör Öte yandan yeni yazı tipinde "n'"ve "r" harfleri yuvarlatılarak fütüristik 2008 stiline geri dönülüyor. Google temsilcileri bu güncellemeyi mobil işletim sistemi için "yeni bir marka kimliği" olarak adlandırıyorlar ve artık akıllı telefonlar açıldığında yeni Android logosunun gösterilmesi gerekiyor. Güncellemenin ya da diğer olası değişikliklerin resmi olarak ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.

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