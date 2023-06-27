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    Google, Android logosunu güncelledi: İşte değişiklikler

    Google, Android logosunun bir sonraki güncellenmiş halinin 3 boyutlu bir tasarıma sahip olacağını resmen onayladı. İşte logoda yapılan değişiklikler.            
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    Google, Android logosunu güncelledi: İşte değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Google, Android adının yazılışını ve işletim sisteminin maskotunun tasarımını değiştireceğini açıkladı. Değişiklikler, mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek.

    Üç boyutlu bir görünüm kazandı

    Android 14'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte işletim sisteminin adının yazımının küçük "a" harfi yerine büyük harfle başlayacağı belirtiliyor. Aynı zamanda şirket, yeşil bir robot şeklindeki düz Android logosunu, 3 boyutlu bir logo ile güncelleyecek. İşletim sistemi logosundaki son değişiklik 2019'da gerçekleşmişti.

    Google, Android logosunu güncelledi: İşte değişiklikler Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni yazı tipinde "n'"ve "r" harfleri yuvarlatılarak fütüristik 2008 stiline geri dönülüyor. Google temsilcileri bu güncellemeyi mobil işletim sistemi için "yeni bir marka kimliği" olarak adlandırıyorlar ve artık akıllı telefonlar açıldığında yeni Android logosunun gösterilmesi gerekiyor. Güncellemenin ya da diğer olası değişikliklerin resmi olarak ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değil.
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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