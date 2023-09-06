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    Anlık Bildirim

    Google, Android’in yeni logosunu tanıttı: İşte yeni logo

    Google, Android için yeni logoyu tanıtırken aynı zamanda geliştirilmiş At a Glance asistan widget'ı gibi uygulama ve hizmet güncellemelerini tek bir küçük pakette topluyor.
    Google, Android’in yeni logosunu tanıttı: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Google, At a Glance Google Assistant widget'ına yönelik güncellemeler, Lookout görsel erişilebilirlik uygulamasına yönelik geliştirmeler ve Android Auto'da Zoom aramaları da dahil olmak üzere mobil uygulama ve hizmetlerine yönelik bir dizi güncelleme yayınladı. Bu güncellemeler, Android'in eğlenceli ama aynı zamanda ciddi bir Google ürünü olduğunu hatırlatmak üzere tasarlanmış marka güncellemeleriyle birlikte geliyor. Ve evet, Android logosu da değişti.

    Logo ve marka düzeltmeleri

    Google, Android’in yeni logosunu tanıttı: İşte yeni logo Tam Boyutta Gör
    Artık Android logosu biraz daha farklı görünmeye başlayacak. Yazı karakteri Google'ın kendi logosununkine daha yakın olacak ve Android artık büyük A ile yazılacak. Google marka yöneticisi Jason Fournier bir şirket blog yazısında bu değişikliği açıklarken "Google'ın logosunu daha yakından yansıtıyor ve ikisi arasında denge yaratıyor" dedi. Buna ek olarak robot, duruma göre renkli varyasyonlarla 3 boyutlu bir görünüm kazanacak.

    Buna ek olarak At a Glance widget'ı tasarım açısından yenileniyor ve etkinlikleriniz, seyahatleriniz ve yerel hava durumu hakkında daha yararlı bilgiler sunuyor. Google ayrıca, fotoğraf içe aktarma özelliği ekleyerek barkodlu ve QR kodlu geçiş kartlarını yüklemeyi kolaylaştırmak için Wallet'ı güncelliyor.

    Görme zorluğu yaşayan veya göremeyen Az gören veya kör olan kişiler için ekrandaki görüntülerin açıklamalarını sağlayan Lookout uygulaması, sahneleri daha akıllı bir şekilde tanımlayabilecek ve devam eden soruları yanıtlayabilecek. Ek olarak Android Auto'ya Zoom ve Webex aramalarına katılma desteği de ekleniyor.

    Tüm bunlarla birlikte bu sonbaharda Google'dan duyacağımız son şey bu olmayacak. 4 Ekim’de şirketin donanım lansman etkinliği olacak ve Pixel 8 ailesi tanıtılacak. Muhtemelen, o zamana kadar tam bir Android 14 sürümüne de sahip olacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 22 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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