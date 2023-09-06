Google, Android’in yeni logosunu tanıttı: İşte yeni logo

Logo ve marka düzeltmeleri
Buna ek olarak At a Glance widget'ı tasarım açısından yenileniyor ve etkinlikleriniz, seyahatleriniz ve yerel hava durumu hakkında daha yararlı bilgiler sunuyor. Google ayrıca, fotoğraf içe aktarma özelliği ekleyerek barkodlu ve QR kodlu geçiş kartlarını yüklemeyi kolaylaştırmak için Wallet'ı güncelliyor.
Görme zorluğu yaşayan veya göremeyen Az gören veya kör olan kişiler için ekrandaki görüntülerin açıklamalarını sağlayan Lookout uygulaması, sahneleri daha akıllı bir şekilde tanımlayabilecek ve devam eden soruları yanıtlayabilecek. Ek olarak Android Auto'ya Zoom ve Webex aramalarına katılma desteği de ekleniyor.
Tüm bunlarla birlikte bu sonbaharda Google'dan duyacağımız son şey bu olmayacak. 4 Ekim’de şirketin donanım lansman etkinliği olacak ve Pixel 8 ailesi tanıtılacak. Muhtemelen, o zamana kadar tam bir Android 14 sürümüne de sahip olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.