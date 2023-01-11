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    Google, Android telefonlarda eSIM geçişlerini kolaylaştıracak

    Google'ın, Android cihazlarda eSIM geçişini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özellik, iPhone'ların Hızlı Aktarım özelliğine benzer şekilde çalışacak.
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    Google, Android telefonlarda eSIM geçişlerini kolaylaştıracak Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce Google, Pixel cihazlar için ikinci Android 13 QPR2 beta güncellemesini kullanıma sundu. Bugün resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mishaal Rahman ise, yeni sürümün yapı dosyalarında eSIM geçişlerini daha kolay hale getirecek "euicc.seamless_transfer_enabled_in_non_qs" adlı yeni bir sistem özelliği keşfettiğini duyurdu.

    Android telefonlarda eSIM geçişlerini kolaylaşıyor

    Günümüzde Android telefonlar, eSIM aktarımı için eski cihazda bulunan eSIM profilinin devre dışı bırakılmasını gerektiriyor. Ayrıca bu aktarım süreci, eSIM’i yeniden etkinleştirmek için operatör desteğine de ihtiyaç duyabiliyor. 

    Öte yandan iPhone’lar, yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği ile operatör desteğine gerek kalmadan kullanıcıların fiziksel veya eSIM'leri eski iPhone'larından yeni bir modele aktarmalarına olanak tanıyor. Görünüşe göre Google, aktarım sürecini kolaylaştırmak için Apple'ın izinden gidecek. 

    Android 14'te karşımıza çıkabilir

    Bildirilenlere göre yeni özellik, Pixel ve Android telefonlarda Google Mobil Hizmetler ile birlikte gelen SIM Manager uygulamasına dahil olacak. Hızlı aktarım özelliğinin şuan için tam uyumluluk ayrıntıları bilinmiyor. Ancak android telefonların yalnızca eSIM aktarımı ile sınırlı olması, Pixel serisinin ise hem eSIM, hem de fiziksel bir SIM'i eSIM profiline dönüştürmeyi desteklemesi bekleniyor.

    Google'ın eSIM hızlı aktarım özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor. Söylentiler ise Mart 2023 Pixel özellik güncellemesi veya 2023 yılında tanıtılması beklenen Android 14'e işaret ediyor. Önümüzde haftalarda yeni özellik hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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