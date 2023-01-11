Google, Android telefonlarda eSIM geçişlerini kolaylaştıracak

Android telefonlarda eSIM geçişlerini kolaylaşıyor
Günümüzde Android telefonlar, eSIM aktarımı için eski cihazda bulunan eSIM profilinin devre dışı bırakılmasını gerektiriyor. Ayrıca bu aktarım süreci, eSIM’i yeniden etkinleştirmek için operatör desteğine de ihtiyaç duyabiliyor.
Öte yandan iPhone’lar, yerleşik bir Hızlı Aktarım özelliği ile operatör desteğine gerek kalmadan kullanıcıların fiziksel veya eSIM'leri eski iPhone'larından yeni bir modele aktarmalarına olanak tanıyor. Görünüşe göre Google, aktarım sürecini kolaylaştırmak için Apple'ın izinden gidecek.
Android 14'te karşımıza çıkabilir
Bildirilenlere göre yeni özellik, Pixel ve Android telefonlarda Google Mobil Hizmetler ile birlikte gelen SIM Manager uygulamasına dahil olacak. Hızlı aktarım özelliğinin şuan için tam uyumluluk ayrıntıları bilinmiyor. Ancak android telefonların yalnızca eSIM aktarımı ile sınırlı olması, Pixel serisinin ise hem eSIM, hem de fiziksel bir SIM'i eSIM profiline dönüştürmeyi desteklemesi bekleniyor.
Google'ın eSIM hızlı aktarım özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı bilinmiyor. Söylentiler ise Mart 2023 Pixel özellik güncellemesi veya 2023 yılında tanıtılması beklenen Android 14'e işaret ediyor. Önümüzde haftalarda yeni özellik hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..