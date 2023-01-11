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    Samsung, Galaxy Unpacked 2023 etkinliğini duyurdu: Galaxy S23 ve daha fazlası

    Samsung, Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı bir sonraki büyük etkinliğinin tarihini açıkladı. Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde bizleri neler bekliyor? İşte detaylar
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    Samsung, Galaxy Unpacked 2023 etkinliğini duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Bugün erken saatlerde Samsung, uzun süredir söylentileri dolaşan Galaxy Unpacked 2023 etkinliğini resmen duyurdu. Bu bağlamda Galaxy S23 serisinin de eşlik edeceği etkinliğin tarihi nihayet belli oldu diyebiliriz. Peki yeni etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar

    Galaxy Unpacked 2023 tarihi resmen açıklandı

    Samsung, 2023 yılındaki ilk Galaxy Unpacked etkinliğinin 1 Şubat tarihinde saat 13:00 ETC (Türkiye saatiyle 21:00) gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca paylaşılan tanıtım görselinde teknoloji devi, yeni etkinlikte yer alacak cihazlardan bahsetmedi. Ancak fotoğrafa bakıldığında, Galaxy S23 serisine ve kamera tasarımına işaret eden üçlü bir ışık hüzmesi dikkat çekiyor. 

    Galaxy S23 serisi muhtemel özellikler

    Peki Galaxy S23 serisi neler sunacak? Günümüzde kadar birçok sızıntı, Samsung'un bazı pazarlarda sıklıkla kullandığı Exynos yongaları Snapdragon 8 Gen 2 lehine terk edeceğini bildirdi. Bununla birlikte Galaxy S23 ailesi, tüm pazarlarda Snapdragon işlemci, geliştirilmiş selfie kameraları ve yakın zamanda tanıtılan Snapdragon Satellite acil durum uydu mesajlaşma hizmeti ile karşımıza çıkacak. 

    Ayrıca serinin amiral gemisi modeli Galaxy S23 Ultra'nın, 200MP çözünürlüğünde birincil kameradan güç alması bekleniyor. Bu kamera, S22 Ultra'nın 108MP ana kamera sensörüne kıyasla büyük bir gelişim sunacak. Seride yer alan diğer modeller Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus'ın ise 50MP birincil sensörlere ev sahipliği yapması bekleniyor. 

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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