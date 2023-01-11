Samsung, Galaxy Unpacked 2023 etkinliğini duyurdu: Galaxy S23 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Bugün erken saatlerde Samsung, uzun süredir söylentileri dolaşan Galaxy Unpacked 2023 etkinliğini resmen duyurdu. Bu bağlamda Galaxy S23 serisinin de eşlik edeceği etkinliğin tarihi nihayet belli oldu diyebiliriz. Peki yeni etkinlikte bizleri neler bekliyor? İşte detaylar

Galaxy Unpacked 2023 tarihi resmen açıklandı

Samsung, 2023 yılındaki ilk Galaxy Unpacked etkinliğinin 1 Şubat tarihinde saat 13:00 ETC (Türkiye saatiyle 21:00) gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca paylaşılan tanıtım görselinde teknoloji devi, yeni etkinlikte yer alacak cihazlardan bahsetmedi. Ancak fotoğrafa bakıldığında, Galaxy S23 serisine ve kamera tasarımına işaret eden üçlü bir ışık hüzmesi dikkat çekiyor.

Galaxy S23 serisi muhtemel özellikler

Peki Galaxy S23 serisi neler sunacak? Günümüzde kadar birçok sızıntı, Samsung'un bazı pazarlarda sıklıkla kullandığı Exynos yongaları Snapdragon 8 Gen 2 lehine terk edeceğini bildirdi. Bununla birlikte Galaxy S23 ailesi, tüm pazarlarda Snapdragon işlemci, geliştirilmiş selfie kameraları ve yakın zamanda tanıtılan Snapdragon Satellite acil durum uydu mesajlaşma hizmeti ile karşımıza çıkacak.

Galaxy S23 serisinin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 5 gün önce eklendi

Ayrıca serinin amiral gemisi modeli Galaxy S23 Ultra'nın, 200MP çözünürlüğünde birincil kameradan güç alması bekleniyor. Bu kamera, S22 Ultra'nın 108MP ana kamera sensörüne kıyasla büyük bir gelişim sunacak. Seride yer alan diğer modeller Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus'ın ise 50MP birincil sensörlere ev sahipliği yapması bekleniyor.

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