Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor

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Google'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket Android TV platformunun ismini Google TV olarak değiştirecek. Android, dünya çapında milyarlarca insan için tanınmış bir marka olmasına rağmen şirket bu ismi sistematik olarak ürünlerinden kaldırmaya devam ediyor.

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Google daha önce Android markasının varlığını sürdüreceğini defalarca kez açıklamıştı. Dolayısı ile akıllı telefonların gelecekte de Android işletim sistemiyle çalışmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak arama devi ürün ve hizmetlerinde Android ismini kullanmayı bırakıyor.

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İsim değişikliği sürüyor

İlk olarak Android Market uygulama mağazası Google Play Store olarak yeniden adlandırıldı. 2018'de Android Pay elektronik ödeme sistemi Google Pay'e dönüştü. Android Mesajlar uygulaması Mesajlar oldu.

Arama devi ayrıca giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear işletim sisteminin de ismini değiştirdi. Bildiğiniz üzere platform şu an Wear OS olarak hayatına devam ediyor. Google'ın bir sonraki hamlesi de muhtemelen Android TV'yi Google TV'ye çevirmek olacak.

https://9to5google.com/2020/05/05/rumor-android-tv-google-tv

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