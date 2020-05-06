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    Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor

    Google, Android markasını sistematik olarak ürün ve hizmetlerinden kaldırıyor. Gelen bilgilere göre şirketin bir sonraki hamlesi Android TV platformunun ismini Google TV olarak değiştirmek olacak.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor
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    Google'a yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre şirket Android TV platformunun ismini Google TV olarak değiştirecek. Android, dünya çapında milyarlarca insan için tanınmış bir marka olmasına rağmen şirket bu ismi sistematik olarak ürünlerinden kaldırmaya devam ediyor.

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    Google daha önce Android markasının varlığını sürdüreceğini defalarca kez açıklamıştı. Dolayısı ile akıllı telefonların gelecekte de Android işletim sistemiyle çalışmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak arama devi ürün ve hizmetlerinde Android ismini kullanmayı bırakıyor.

    Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor
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    İsim değişikliği sürüyor

    İlk olarak Android Market uygulama mağazası Google Play Store olarak yeniden adlandırıldı. 2018'de Android Pay elektronik ödeme sistemi Google Pay'e dönüştü. Android Mesajlar uygulaması Mesajlar oldu.

    Arama devi ayrıca giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear işletim sisteminin de ismini değiştirdi. Bildiğiniz üzere platform şu an Wear OS olarak hayatına devam ediyor. Google'ın bir sonraki hamlesi de muhtemelen Android TV'yi Google TV'ye çevirmek olacak.



    https://9to5google.com/2020/05/05/rumor-android-tv-google-tv Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Ne fark eder ki önemli olan daha işlevsel daha kullanışlı bi Android tv yazılımı güncellemesi tv mizdeki bazı özelliklerin güncellendikten sonra pratikliğini yitirmesi ele alınacak bi sorun yani gelişi güzel bi arayüz olmamalı ayarları uygulamaları sesle kontrol daha verimli çalışmalı
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    burakdc 1 hf.
    Bende herkesın dunya kadar para verip aldıkları ve ilk 1 sene ove ove bıtıremedıklerı android boxları, sonrakı yıllarda sorunlarıyla bogusa bogusa delirmelrine ragmen hala neden HTPC ye yatırım yapmadıkalrını merak ediyorum. Yatırım yapmak derken eski pc yi ciddi bir bakımdan gecirerek belkı 2. el olarak 1-2 parca guncelleyerek cokdaha performanslı bır sisteme sahıp olunabilir. yazılım olarakta kodi powerdvd netflix vb kuruldumu 10 numara hatta steam kurup eskı ucretsız oyunlar bile oynanabılır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Neden chromeOS tv çıkartmıyorlar. anroid tv denince birsürü ucuz dandik işe yaramaz android tv ve android box var piyasada. uygulama veya oyun hep bi sorun çıkartıyor. yapacaksın chromeOS tv bağlıcan klavye mouse rahat rahat kullan. Kimsenin aklına gelmiyor mu????
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