Google artırılmış gerçeklik cihazları için MicroLED ekran geliştiren Raxium'u satın aldı

Google, artırılmış ve sanal gerçeklik cihazlarında kullanılmak üzere MicroLED ekranlar geliştiren Raxium şirketini satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları henüz açıklanmadı ancak Raxium'un piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.
Google'ın AR ve VR segmentinde büyük hedefleri var. Arama devi bu planlarını hayata geçirmek için 2020'de artırılmış gerçeklik gözlüğü üreticisi North'u satın almıştı. Şirket son hamlesi ile Raxium'u da bünyesine katarak bu alanda elini daha da güçlendirdi.
Google Glass projesi yeniden canlanabilir
Google'ın daha önce "zamanının ötesinde" bir ürün olarak öne çıkan Google Glass ile gündeme geldiğini hatırlatalım. Şirket muhtemelen bu projesini Meta cihazları ve Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı artırılmış gerçeklik başlığı ile rekabet edebilmek için yeniden canlandırmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara