Google Arama sil baştan tasarlanıyor ve her şey değişiyor

İster sevin isterseniz de nefret edin ancak Google Arama baştan aşağıya değişiyor. Google I/O 2024 kapsamında teknoloji devi, “AI Overviews” entegrasyonundan otomatik kategorizasyona kadar aramanın hemen her bölümüne yapay zekayı ekliyor. Üstelik bu değişiklikler bugünden itibaren ABD’deki herkese sunulmaya başlanıyor. Çok yakında ise daha fazla ülkeye ve milyarlarca kullanıcıya genişletilecek.

Google, “Genişletilmiş AI Overviews, daha fazla planlama ve araştırma yeteneği ve AI tarafından organize edilmiş arama sonuçları ile özel Gemini modelimiz, arama yapmanın ayak işlerini ortadan kaldırıyor.” diyerek 25 yıllık Arama’nın ipini çekiyor. Google, daha önce Search Generative Experience ya da SGE olarak bilinen AI Overviews'ı şimdi ABD'deki ve yakında tüm dünyadaki kullanıcılara sunmaya başlıyor.

AI Overviews ve dahası

Çok yakında milyarlarca Google kullanıcısı, arama sonuçlarının en üstünde yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri görecek. Bu ise sadece bir başlangıç. Bunlara ek olarak Google, arama sonucunuzu AI Overviews ile sorgunuza yönelik bağlantılarla birlikte genel fikirler vermeye başlayacak. Google’a göre AI Overviews’ta verilen bağlantılara insanlar daha çok tıklıyor.

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Google, bu deneyimi genişletirken, yayıncılara ve içerik oluşturuculara değerli trafik göndermeye odaklanmaya devam edeceğinin de altını çiziyor. Ve elbette reklamlar, sponsorlu bağlantılar ve organik sonuçlara aşağılara doğru kaydırarak ulaşmak mümkün olacak - ve bu uzun bir kaydırma olacak.

Öte yandan Google Lens ile video çekerek arama yapmanız artık mümkün olacak. Ayrıca Arama sorgunuzu kullanarak seyahat veya yemek planı oluşturulabilecek.

Tüm bunlar, Google Arama için özelleştirilmiş yeni bir Gemini modeli sayesinde mümkün oluyor. Gemini'nin çok adımlı muhakeme, planlama ve çok modluluk (metin, video, görsel ve ses) gibi gelişmiş yetenekleri Arama’ya derinlemesine bir şekilde entegre ediliyor. Bu, Arama’nın baştan aşağıya değiştiğini söylemenin biraz daha süslü bir yolu.

Tüm bunlara ek olarak Google, AI Overviews ve diğer yapay zeka yeteneklerinin her sorguda çalışmayacağını da söylüyor. Eğer Google’a sadece DonanımHaber yazıyorsanız buna yapay zeka eklemek pek mantıklı olmayacaktır haliyle. Öte yandan karmaşık ve belki de birden fazla aramaya (geleneksel olanı kastediyorum) bölünebilecek bir sorunuz varsa bu, tam olarak yapay zekanın dahil olacağı alan olacak. Yapay zekanın dahil olacağı örnek bir arama şu olabilir: “İstanbul’da koşu yapılabilecek uygun konumları ve ayrıca yeni üyelere indirimi olan spor salonlarına olan uzaklıklarını bul”

Bu tip aramalarda Google sadece bir sonuç vermeyecek ayrıca planlamalar da yapmanızı sağlayacak. Bu planlama adımları başlangıçta yemek ve tatil alanlarında olacak. Bir akşam yemeği için mekan ve menüler gibi bilgiler dahil olmak üzere birkaç kişilik bir randevu planladığınızı varsayalım. Yemeğe birkaç saat kala acil plan değişikliği yapıp yemeği bir vegan yemeğiyle değiştirmeye karar verdiniz. Arama ile planınızı özelleştirebilecek ve bunu hızlı bir şekilde Docs veya Gmail'e aktarabileceksiniz. Yemek ve gezi planlaması şu anda ABD'de İngilizce olarak Search Labs'te olacak.

Yapay zeka ile düzenlenmiş sonuç sayfası

Google ayrıca yakında fikir ararken Arama’nın sizinle birlikte beyin fırtınası yapmak ve keşfetmeyi kolaylaştıran yapay zeka ile düzenlenmiş bir sonuç sayfası oluşturmak için üretken yapay zeka kullanacağını söylüyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan benzersiz başlıklar altında kategorize edilmiş, çok çeşitli bakış açıları ve içerik türleri içeren sonuçlar gösterilecek. Bu özellik ABD’deki İngilizce aramamalarda devreye girecek ilham almak istediğinizde bu yeni yapay zeka tarafından organize edilmiş arama sonuçları gösterilecek. Başlangıçta bu beyin fırtınası yemek ve yemek tarifleri ile sınırlı olacak, ardından filmler, müzik, kitaplar, oteller, alışveriş ve daha fazlasına uzayacak.

Video ile arama

Google’da Lens ile görsel arama zaten bulunuyor ve şimdi buna videolar ekleniyor. Örneğin, ikinci el bir dükkandan bir pikap satın aldınız, ancak açtığınızda çalışmıyor ve iğnenin bulunduğu metal parça beklenmedik bir şekilde sürükleniyor. Video ile arama yapmak sizi bu sorunu tanımlamak için doğru kelimeleri bulma zahmetinden ve zamandan kurtarabilir. Sorunu gidermek için ise AI Overview öneriler ve kaynaklar sunabilir. Bu özellik de ABD'deki İngilizce Search Labs kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

Kutucuk yine aynı olsa da kütüphaneci artık değişiyor

Sonuç olarak Google, artık sadece anahtar kelimeleri yazarak arama yaptığınız bir yer olmaktan çıkıyor. Kutucuk yine aynı olsa da kütüphaneci değişiyor. Bu kütüphaneci, her şeyi bildiğini düşünüyor ve size en yararlı olacak şekilde yanıtlar verebileceğinden de emin. Pratikte bunun nasıl çalışacağını göreceğiz. Ancak Google, blog yazısında üretken yapay zekanın halüsinasyon ve yanlış bilgi üretme eğiliminden söz etmiyor. Genel bir kullanımın olmamasının nedeni de aslında bu. Ancak o şekilde veya bu şekilde Google Arama, çok yakında tamamen değişecek. O eski mavi renkli bağlantılara ulaşmak için uzun bir kaydırma yapmak gerekecek.

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