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Twitter, e-ticarete yönelik yeni bir özelliğin beta testlerine başladığını duyurdu. Kullanıcılarının bir işletmeden 50'ye kadar üründen oluşan bir koleksiyona göz atmasına izin veren Twitter Shops, doğrudan işletmenin sitesine gitmeden belirli ürünleri incelemeye olanak tanıyacak.

Ürünler sadece incelenebilecek

Twitter, e-ticaret alanında rakip platformların gerisinde kalmamak adına yeni özellikler getirmek istiyor. Şirket bir süre önce platformda Mağaza modülünü test etmeye başlamıştı ve şimdi ise Twitter Shops ile yeni bir deneyim sunuyor. Benzer gibi görünseler de bu iki özellik, bazı farklılıklar içeriyor.

Mağaza modülü, satıcıların doğrudan profillerinde beş adede kadar ürünü sergilemelerine olanak tanırken Twitter Shops, satıcılar tarafından daha uzun bir ürün koleksiyonunu öne çıkarmaya olanak tanıyor ve kullanıcılara tam ekran bir görünüm sunuyor.

Twitter Shops'a erişmek isteyen kullanıcılar, ilgili şirketin profilinde yer alan bir 'Mağazayı Görüntüle' düğmesi üzerinden işletmenin seçtiği 50'ye kadar ürünü görüntüleyebilecek. Burada sergilenen ürünlerin satışı gerçekleştirilemeyecek. Sadece inceleme yeri olarak görev yapacak bu ekrandan bir ürün satın alınmak istendiğinde kullanıcılar, uygulama içerisinde açılır bir pencereyle işletmenin web sitesine yönlendirilecek.

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Twitter Shops, şimdilik ABD'deki belirli satıcılar tarafından kullanılabiliyor. Şirket, test sürecinde özelliğin nasıl daha keşfedilebilir hale getirebileceklerini keşfedeceklerini söylüyor.

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Twitter e-ticarete yönelik yeni özelliğini duyurdu: Twitter Shops