Google'ın Arama widget'ındaki özelleştirmeler değişiyor: İşte yeni tasarım

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, Arama widget'ını uzun zamandır kademeli olarak özelleştirmenize izin vermekteydi. Ancak yakın zamanlı yeni bir rapora göre yenilenen Arama widget'ı tasarımı, seçeneklerin çoğunu ortadan kaldırıyor.

Google Pixel Watch 3'ün tanıtım videosu sızdırıldı 1 gün önce eklendi

İşte Google Arama widget'inin yeni hali:

Google Arama widget'ını ana ekranınıza yerleştirmeniz ve özelleştirmeniz için önce Google uygulamasını açmanız gerekmekte. Eskiden bu widget ayarlarında yukarıdaki görselde de görülen kişiselleştirme seçenekleri karşınıza çıkmaktaydı. Ancak yeni "Arama widget'ını özelleştir" yaklaşımında daha az seçenek karşımıza çıkmakta.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni Arama widget'ını özelleştir seçeneğinde Google, artık yalnızca belirlenmiş renk temalarından seçim yapmanıza izin veriyor. Sistem varsayılan olarak ayarlandığında Açık veya Koyu arka planlar bulunmakta. Dikkat çeken taraf ise Device veya Dynamic Color'ın eklenmesi. Daha önce bu, yalnızca Themed Icons'u etkinleştirdiğinizde Pixel Launcher'ın altındaki arama çubuğundan erişilebilirdi. Ancak yakında tüm Android cihazlarda kullanılabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.