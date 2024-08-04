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    Anlık Bildirim

    Google'ın Arama widget'ındaki özelleştirmeler değişiyor: İşte yeni tasarım

    Google, Arama widget'ı özelleştirme seçeneklerini değiştiriyor. Yeni düzenleme seçenekleri ile özelleştirme yetenekleri ise kısıtlanıyor. İşte yeni Google Arama widget'ı tasarımı:
    Google'ın Arama widget'ındaki özelleştirmeler değişiyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Google, Arama widget'ını uzun zamandır kademeli olarak özelleştirmenize izin vermekteydi. Ancak yakın zamanlı yeni bir rapora göre yenilenen Arama widget'ı tasarımı, seçeneklerin çoğunu ortadan kaldırıyor.

    İşte Google Arama widget'inin yeni hali:

    Google Arama widget'ını ana ekranınıza yerleştirmeniz ve özelleştirmeniz için önce Google uygulamasını açmanız gerekmekte. Eskiden bu widget ayarlarında yukarıdaki görselde de görülen kişiselleştirme seçenekleri karşınıza çıkmaktaydı. Ancak yeni "Arama widget'ını özelleştir" yaklaşımında daha az seçenek karşımıza çıkmakta.

    Google'ın Arama widget'ındaki özelleştirmeler değişiyor Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki görselde de görüldüğü üzere yeni Arama widget'ını özelleştir seçeneğinde Google, artık yalnızca belirlenmiş renk temalarından seçim yapmanıza izin veriyor. Sistem varsayılan olarak ayarlandığında Açık veya Koyu arka planlar bulunmakta. Dikkat çeken taraf ise Device veya Dynamic Color'ın eklenmesi. Daha önce bu, yalnızca Themed Icons'u etkinleştirdiğinizde Pixel Launcher'ın altındaki arama çubuğundan erişilebilirdi. Ancak yakında tüm Android cihazlarda kullanılabilecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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