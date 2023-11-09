Google’ın yapay zeka destekli Arama deneyimi 120 ülkeye geliyor

Google, bir süre önce kaleme aldığı blog yazısında Search Generative Experience'ı (SGE) çok daha fazla ülkede kullanıma sunacaklarını duyurdu. SGE, Google ve Google Arama için yeni bir döneme işaret ediyor ve internet deneyimi için bir devrim gibi görünüyor. SGE ile klasik mavi renkli arama sonuçları ekrandan neredeyse kaybolacak.
Google SGE, 120 ülkeye geliyor
Yapılan açıklamaya göre Google, Search Generative Experience'ı (SGE) Meksika, Brezilya, Güney Kore, Endonezya, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika dahil olmak üzere 120'den fazla yeni ülkeye getiriyor. Bu ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye bulunmuyor. SGE ayrıca mevcut İngilizce, Hintçe ve Japonca desteğine ek olarak İspanyolca, Portekizce, Korece ve Endonezyaca olmak üzere dört yeni dili daha destekleyecek.
Bu genişleme, çok daha fazla insanın SGE ile uğraşmayı seçebileceği anlamına geliyor. Yine de denemek için bazı aşamalardan geçmek gerekiyor: Google'ın Search Labs programı aracılığıyla kaydolmanız gerekmekte ve bunu yaptıktan sonra SGE'yi yalnızca masaüstünde Chrome'da ya da Android ve iOS'ta Google uygulamasında kullanmaya başlayacaksınız. SGE'nin daha fazla tarayıcıda kullanıma sunulup sunulmayacağı ya da ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi ise henüz yok. Öte yandan belirtmek gerek: SGE, halen bir beta ve test kapsamında deneniyor. Nihai sürümün nasıl olacağı net değil, zaten Google da bu aşamada amaçlarının “geri bildirim” olduğunu söylüyor.
ABD'de kullanıma sunulacak. Son olarak SGE sonuçlarında, özellikle bilim, ekonomi, tarih ve sağlık sonuçlarında üzerine gelince ekstra bilgi gösterilecek. Dolayısıyla SGE sonuçları eğer yeterince iyiyse ilgili kaynaklara tıklama gerekliliği ortadan kalkacak. En nihayetinde bu, Arama için temel sarsıcı bir değişim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.