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    Anlık Bildirim

    Google’ın yapay zeka destekli Arama deneyimi 120 ülkeye geliyor

    Google, bir süredir yapay zeka destekli Arama deneyimi çalışıyor. Search Generative Experience veya SGE olarak adlandırılan bu deneyim şimdi daha fazla kişi tarafından kullanılabilecek.

    Google, bir süre önce kaleme aldığı blog yazısında Search Generative Experience'ı (SGE) çok daha fazla ülkede kullanıma sunacaklarını duyurdu. SGE, Google ve Google Arama için yeni bir döneme işaret ediyor ve internet deneyimi için bir devrim gibi görünüyor. SGE ile klasik mavi renkli arama sonuçları ekrandan neredeyse kaybolacak.

    Google SGE, 120 ülkeye geliyor

    Yapılan açıklamaya göre Google, Search Generative Experience'ı (SGE) Meksika, Brezilya, Güney Kore, Endonezya, Nijerya, Kenya ve Güney Afrika dahil olmak üzere 120'den fazla yeni ülkeye getiriyor. Bu ülkeler arasında ne yazık ki Türkiye bulunmuyor. SGE ayrıca mevcut İngilizce, Hintçe ve Japonca desteğine ek olarak İspanyolca, Portekizce, Korece ve Endonezyaca olmak üzere dört yeni dili daha destekleyecek.

    Bu genişleme, çok daha fazla insanın SGE ile uğraşmayı seçebileceği anlamına geliyor. Yine de denemek için bazı aşamalardan geçmek gerekiyor: Google'ın Search Labs programı aracılığıyla kaydolmanız gerekmekte ve bunu yaptıktan sonra SGE'yi yalnızca masaüstünde Chrome'da ya da Android ve iOS'ta Google uygulamasında kullanmaya başlayacaksınız. SGE'nin daha fazla tarayıcıda kullanıma sunulup sunulmayacağı ya da ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi ise henüz yok. Öte yandan belirtmek gerek: SGE, halen bir beta ve test kapsamında deneniyor. Nihai sürümün nasıl olacağı net değil, zaten Google da bu aşamada amaçlarının “geri bildirim” olduğunu söylüyor.

    Google’ın yapay zeka destekli Arama deneyimi 120 ülkeye geliyor Tam Boyutta Gör
    Google ayrıca SGE'ye bir dizi yeni özellikler de ekliyor. Şirket, doğrudan SGE sonuçları sayfasında görünen yeni bir soru kutusunu test ediyor, yani konuyla alakalı bir şey için ayrı bir SGE penceresine gitmek zorunda kalınmayacak. Bu özellik "önümüzdeki haftalarda" ilk olarak ABD'de İngilizce dilinde kullanıma sunulacak. Çeviri tarafında ise Google artık birden fazla anlama gelen kelimeler belirtmenize olanak tanıyor olacak. Bu özellik İngilizce'den İspanyolca'ya çeviriler için "yakında"

    ABD'de kullanıma sunulacak. Son olarak SGE sonuçlarında, özellikle bilim, ekonomi, tarih ve sağlık sonuçlarında üzerine gelince ekstra bilgi gösterilecek. Dolayısıyla SGE sonuçları eğer yeterince iyiyse ilgili kaynaklara tıklama gerekliliği ortadan kalkacak. En nihayetinde bu, Arama için temel sarsıcı bir değişim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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