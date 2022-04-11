Google aramalarına tarihi bir dokunuş geliyor

İnternetin belki de en önemli omurgası haline gelen arama teknolojileri bugüne kadar sayısız değişiklik gördü ve güncellendi. Mobil dünyanın ihtiyaçları da göz önüne alınan arama teknolojilerinde önemli bir dönem yaklaşıyor.

Google çoklu arama geliyor

Google Çoklu Arama adıyla tanıtılan yeni sistem, arama teknolojilerinde son yılların en büyük değişimi olarak gösteriliyor. Yeni sistem birden fazla arama türünü tek bir arama terimi içerisinde toplamayı amaçlıyor.

Google acil durum ilan etti: Chrome tarayıcınızı güncelleyin! 2 hf. önce eklendi

Test sürecindeki sürümde görsel ve metin aramalar bir araya getiriliyor. Google Lens tabanlı çalışan bu sistemde örneğin bir giysi görseli tarandıktan sonra yeşil terimi eklenince giysinin o renkteki versiyonları listeleniyor. Ya da yemek takımının görseline kahve masası eklenince eşleşen sonuçlar geliyor.

Google ağırlıklı olarak yapay zekâdan yararlandığı için sonuçlar dinamik şekilde değişiyor. Google Lens ile arama yaparken Ekleme Yap komutu ile terimleri eklemek mümkün. Şimdilik sadece ABD’deki telefonlarda çalışan sistem yıl içerisinde daha fazla ülkeye gelecek.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.