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    Google aramalarına tarihi bir dokunuş geliyor

    Google Lens ile yapılan aramalar yakın dönemde birden fazla parametreyi bir araya getirecek. ABD içerisinde başlayan denemelerde hali hazırda iki parametre kullanılıyor.
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    Google

    İnternetin belki de en önemli omurgası haline gelen arama teknolojileri bugüne kadar sayısız değişiklik gördü ve güncellendi. Mobil dünyanın ihtiyaçları da göz önüne alınan arama teknolojilerinde önemli bir dönem yaklaşıyor. 

    Google çoklu arama geliyor

    Google Çoklu Arama adıyla tanıtılan yeni sistem, arama teknolojilerinde son yılların en büyük değişimi olarak gösteriliyor. Yeni sistem birden fazla arama türünü tek bir arama terimi içerisinde toplamayı amaçlıyor. 

    Test sürecindeki sürümde görsel ve metin aramalar bir araya getiriliyor. Google Lens tabanlı çalışan bu sistemde örneğin bir giysi görseli tarandıktan sonra yeşil terimi eklenince giysinin o renkteki versiyonları listeleniyor. Ya da yemek takımının görseline kahve masası eklenince eşleşen sonuçlar geliyor. 

    Google ağırlıklı olarak yapay zekâdan yararlandığı için sonuçlar dinamik şekilde değişiyor. Google Lens ile arama yaparken Ekleme Yap komutu ile terimleri eklemek mümkün. Şimdilik sadece ABD’deki telefonlarda çalışan sistem yıl içerisinde daha fazla ülkeye gelecek. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 4 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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