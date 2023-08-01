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    Google Asistan, ChatGPT ve Bard gibi yapay zekayla güçlendirilecek

    Google tarafından 2016’da hayatımıza giren Google Asistan, önümüzdeki dönem daha da akıllanabilir. Belirtilenlere göre Google, Asistan’ı ChatGPT ve Bard gibi yapay zekayla güçlendirilecek.
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    Google Asistan, ChatGPT ve Bard gibi yapay zekayla güçlenecek Tam Boyutta Gör
    2016 yılında gerçekleştirilen I/O etkinliğinde tanıtılan Google Asistan, diğer benzerleri gibi artık pek de gündemde değil. Öte yandan Google’ın Asistan yazılımıyla ilgili yeni planları var gibi görünüyor. Axios tarafından görüntülenen şirket için bir e-postaya göre yazılım devi, Google Asistan’a ChatGPT ve Bard gibi bir yapay zeka ekleyecek.

    Google Asistan'a üretken yapay zeka dopingi

    Google’ın çalışanlarına gönderdiği e-postada ChatGPT ve Google'ın kendi Bard sohbet robotunun arkasındaki teknolojiye benzer şekilde, en yeni büyük dil modelleri (LLM) tarafından desteklenen daha güçlü bir Asistan’dan bahsediliyor. E-postaya göre, ekibin bir kısmı mobilden başlayarak bu konuda çalışmaya başladı bile.

    Google’ın Asistan üzerinde çalışan birimde geçtiğimiz ayalarda kesintiye giderek bazı işten çıkarmalar yaptığı biliniyor. Ekibin küçüldüğü konusunda fikir birliği olsa da firmanın kaç kişiyi bu birimden çıkardığı belirsiz. Bu değişikliğin bir parçası olarak Google’ın, Asistan üzerinde çalışan ekibi yoğunlaştırdığı söyleniyor. Google Asistan'ın başkan yardımcısı Peeyush Ranjan ve şirketin ürün direktörü Duke Dukellis, ilgili e-postada "Asistan'a derinden bağlıyız ve önümüzdeki parlak geleceği konusunda iyimseriz" ifadelerini kullanıyor.

    Öte yandan Google’ın Asistan’a ne gibi özellikler getireceğinden bahsedilmiyor ancak olasılıklar hayli büyük. Örneğin, Asistan, yapay zekalı sohbet robotu Bard'a güç veren aynı teknolojiden yararlanabilir ve muhtemelen web üzerinden topladığı bilgilere dayanarak soruları doğrudan yanıtlayabilir. Kamera uygulamasını açarak odaktaki nesneleri algılayıp kullanıcısına anlık bilgi verebilir. Bu, görme engeli olan kişiler için de önemli bir özellik. Elbette bunlar şimdilik sadece olasılık.

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