Google Authenticator, 'PIN'i ortaya çıkarmak için tıklayın' özelliğini kaldırıyor

Tam Boyutta Gör

Google Authenticator, bir süre önce kullanıma sunduğu bir özelliği yeni güncellemeyle beraber kaldırıyor. Kullanıcıların platformda iki faktörlü kimlik doğrulama kodlarını ortaya çıkarmak için dokunana kadar gizli tutan özellik artık kullanımda değil.

Güncelleme kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonlarında Google Authenticator, "PIN'i ortaya çıkarmak için tıklayın" açıklamasıyla kodları gizlediği bir özelliği kullanıma sunmuştu. Google'ın kod karmaşasını azaltmak için kullanıma sunduğu özellik, kullanıcıların kayıtlı profillerine ait kodları görebilmesi için dokunmalarını gerektiriyordu.

YouTube'un resim içinde resim özelliği iPhone kullanıcılara sundu 5 gün önce eklendi

Google Authenticator'ın 5.20R4 sürümüyle birlikte şirket, "PIN'i ortaya çıkarmak için tıklayın" özelliğini platformdan kaldırıyor. Ayrıca sürüm açıklamasında: "Gizli değerler depolanırken artık cihaz şifrelemesi kullanılacak." ifadesi de yer aldı. Yeni güncelleme, kullanıcılara sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.