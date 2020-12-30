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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google bir hizmeti daha sonlandırıyor: Cloud Print için son günler

    Google'ın Chrome OS cihazlar için bulut tabanlı yazdırma hizmeti olan Cloud Print, bu senenin bitimiyle beraber kapanıyor.
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    Diğer Yazılım
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google bir hizmeti daha sonlandırıyor: Cloud Print için son günler

    Google'ın 2010 yılında, Chrome OS cihazlara sahip kişilerin belgelerini yazdırmasını kolaylaştırmanın bir yolu olarak başlattığı Cloud Print, son günlerini yaşıyor. Google, 1 Ocak 2021 tarihiyle beraber bu uygulamayı sonlandıracak. Cloud Print, 2017 yılında Google'ın Chrome OS cihazlara yerel bir baskı seçeneği eklemesiyle beraber ilk günkü popülerliğini kaybetti.

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    Ayrıca Bkz. "YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor"

    Bir Google uygulaması daha son buluyor

    Google'ın Cloud Print'i başlatırken Chrome OS'ta yerel yazıcı desteğinin mevcut değildi. Durumun böyle olması o zamanlar için bu uygulamayı önemli kılıyordu.

    Google, 2017 yılında Chrome OS cihazlara, tıpkı diğer işletim sistemleri gibi yerel bir ağdaki yazıcılara bağlanmasına izin verebilecek yerel yazdırma sistemini getirdi. Bu, Google Cloud Print'in neredeyse kullanım dışı olmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl ise Google, hizmetin 1 Ocak 2021'de tamamen kapatılacağını duyurdu.

    Google, hala Cloud Print'i kullanan ve nasıl geçiş yapacağını bilmeyen kullanıcılar için detaylı bir kılavuz yayınladı.



    https://www.engadget.com/google-cloud-print-shutdown-reminder-192956824.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ccc231

    guzel

    43 dakika önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    2 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    10 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    22 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
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