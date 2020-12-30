Google bir hizmeti daha sonlandırıyor: Cloud Print için son günler

Google'ın 2010 yılında, Chrome OS cihazlara sahip kişilerin belgelerini yazdırmasını kolaylaştırmanın bir yolu olarak başlattığı Cloud Print, son günlerini yaşıyor. Google, 1 Ocak 2021 tarihiyle beraber bu uygulamayı sonlandıracak. Cloud Print, 2017 yılında Google'ın Chrome OS cihazlara yerel bir baskı seçeneği eklemesiyle beraber ilk günkü popülerliğini kaybetti.

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Bir Google uygulaması daha son buluyor

Google'ın Cloud Print'i başlatırken Chrome OS'ta yerel yazıcı desteğinin mevcut değildi. Durumun böyle olması o zamanlar için bu uygulamayı önemli kılıyordu.

Google, 2017 yılında Chrome OS cihazlara, tıpkı diğer işletim sistemleri gibi yerel bir ağdaki yazıcılara bağlanmasına izin verebilecek yerel yazdırma sistemini getirdi. Bu, Google Cloud Print'in neredeyse kullanım dışı olmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl ise Google, hizmetin 1 Ocak 2021'de tamamen kapatılacağını duyurdu.

Google, hala Cloud Print'i kullanan ve nasıl geçiş yapacağını bilmeyen kullanıcılar için detaylı bir kılavuz yayınladı.

https://www.engadget.com/google-cloud-print-shutdown-reminder-192956824.html

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