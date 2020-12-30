Google bir hizmeti daha sonlandırıyor: Cloud Print için son günler

Google'ın 2010 yılında, Chrome OS cihazlara sahip kişilerin belgelerini yazdırmasını kolaylaştırmanın bir yolu olarak başlattığı Cloud Print, son günlerini yaşıyor. Google, 1 Ocak 2021 tarihiyle beraber bu uygulamayı sonlandıracak. Cloud Print, 2017 yılında Google'ın Chrome OS cihazlara yerel bir baskı seçeneği eklemesiyle beraber ilk günkü popülerliğini kaybetti.İlginizi Çekebilir Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı
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Bir Google uygulaması daha son buluyor
Google'ın Cloud Print'i başlatırken Chrome OS'ta yerel yazıcı desteğinin mevcut değildi. Durumun böyle olması o zamanlar için bu uygulamayı önemli kılıyordu.
Google, 2017 yılında Chrome OS cihazlara, tıpkı diğer işletim sistemleri gibi yerel bir ağdaki yazıcılara bağlanmasına izin verebilecek yerel yazdırma sistemini getirdi. Bu, Google Cloud Print'in neredeyse kullanım dışı olmasına sebep oldu. Geçtiğimiz yıl ise Google, hizmetin 1 Ocak 2021'de tamamen kapatılacağını duyurdu.
Google, hala Cloud Print'i kullanan ve nasıl geçiş yapacağını bilmeyen kullanıcılar için detaylı bir kılavuz yayınladı.
https://www.engadget.com/google-cloud-print-shutdown-reminder-192956824.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be