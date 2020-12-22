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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor

    YouTube, yaptığı son test ile Premium kullanıcıları için indirmeler sırasında aynı hesaba bağlı farklı cihazlar arasında senkronizasyon sağlamayı hedefliyor.
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor

    YouTube Premium kullanıcıları için indirmeleri yönetmek, çok yakında çok kullanışlı bir özellik kazanabilir. Abonelerinin çevrimdışı oynatma için videoları yerel olarak indirmelerine izin veren platform, aynı hesaba bağlı farklı cihazlar arasında senkronizasyon imkanı sunan bir ayarı test etti.

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    İndirmelerde cihazlar arası senkronizasyon

    YouTube'un çevrimdışı cihaz ayarlarında, bazı Android kullanıcıları için hem kararlı hem de beta sürümlerinde kullanılabilen yeni bir işlev tespit edildi. Özellik çalışır durumda değildi ancak YouTube Premium kullanıcılarının birden fazla cihazda video indirmesine izin vereceği görüldü.

    Arka plan ve indirmeler ayarlarında özelliğin bir sonucu olarak kullanıcılar, "Bu cihaza indirmeye izin ver" yazan bir açma / kapama düğmesi ile birlikte hangi cihazın senkronize edilmesi gerektiğini soran bir açılır pencere gördüler.

    Özellik, şu an için test aşamasında. Ne zaman kararlı yapıya geleceği belli değil.



    https://www.engadget.com/youtube-download-sync-test-152020981.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
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