YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor

YouTube Premium kullanıcıları için indirmeleri yönetmek, çok yakında çok kullanışlı bir özellik kazanabilir. Abonelerinin çevrimdışı oynatma için videoları yerel olarak indirmelerine izin veren platform, aynı hesaba bağlı farklı cihazlar arasında senkronizasyon imkanı sunan bir ayarı test etti.

İlginizi Çekebilir

YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor

Ayrıca Bkz. "Bir Facebook hatası, Instagram kullanıcılarının bazı kişisel bilgilerini ortaya çıkardı"

İndirmelerde cihazlar arası senkronizasyon

YouTube'un çevrimdışı cihaz ayarlarında, bazı Android kullanıcıları için hem kararlı hem de beta sürümlerinde kullanılabilen yeni bir işlev tespit edildi. Özellik çalışır durumda değildi ancak YouTube Premium kullanıcılarının birden fazla cihazda video indirmesine izin vereceği görüldü.

Arka plan ve indirmeler ayarlarında özelliğin bir sonucu olarak kullanıcılar, "Bu cihaza indirmeye izin ver" yazan bir açma / kapama düğmesi ile birlikte hangi cihazın senkronize edilmesi gerektiğini soran bir açılır pencere gördüler.

Özellik, şu an için test aşamasında. Ne zaman kararlı yapıya geleceği belli değil.

https://www.engadget.com/youtube-download-sync-test-152020981.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.