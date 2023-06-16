Google bir hizmetinin daha fişini çekti: İşte kabaran liste

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce yapılan açıklamaya göre Squarespace, Google Domains'deki tüm domain kayıtlarını ve bunlarla ilişkili müşteri hesaplarını satın alacak. Anlaşmaya göre Google Domains kapanacak ve varlıkları Squarespace’e devredilecek.

Google Domains kapanıyor

Satın alma ile birlikte yaklaşık 10 milyon alan adını barındıran Google Domains için Squarespace 180 milyon dolar ödeyecek. Bu arada Google Domains; alan adı kaydı, DNS hosting, DNSSEC, Dinamik DNS, alan adı yönlendirme ve e-posta yönlendirme hizmetlerini müşterilerine oldukça yalın biz şekilde sunuyordu. Ek olarak Squarespace, Google Domains müşterilerinin yenileme taleplerini 12 ay boyunca kabul edecek. Alınan hizmetlerde ise herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

Liste kabarıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Google, hizmetlerini beklenmedik bir şekilde kapatma konusunda kötü bir üne sahip. Tabiri caizse firma, arka bahçesini fişini çektiği hizmetlerinin mezarlığı haline dönüştürmüş vaziyette. Bu “mezarlık” içerisinde ise zamanında büyük potansiyelle sahip hizmetler de yer alıyor. Sadece Google’ın öldürdüğü bu hizmetleri gösteren bir site bile açılmış durumda: “Killed by Google.”

Bu siteye göre Google, 2006 yılından bu yana 286 adet hizmetin fişini çekmiş durumda. Bunların arasında önemli hizmetler de bulunuyor ve bazıları şunlar:

YouTube Streams: 13 yıldan uzun bir süre önce kapatılan YouTube Streams, kullanıcıların bir YouTube videosunu birlikte izlerken video hakkında gerçek zamanlı olarak sohbet etmelerini sağlıyordu.

Google Buzz: 11 yıl önce kapatılan Google Buzz, Gmail ile entegre çalışan bir sosyal ağ, mikroblog ve mesajlaşma aracıydı. Neredeyse 2 yaşındaydı.

Jaiku: 11 yıl önce kapatılan Jaiku, Twitter'a benzeyen bir sosyal ağ, mikro blog hizmetiydi. Neredeyse 6 yaşındaydı.

Google TV: Neredeyse 9 yıl önce kapatılan Google TV, etkileşimli bir televizyon katmanı oluşturmak için Android ve Chrome'u entegre eden bir akıllı TV platformuydu. Yaklaşık 3 yıl yaşadı.

Tam Boyutta Gör Project Ara: Neredeyse 7 yıl önce sonlandırılan Project Ara, Google tarafından geliştirilmekte olan modüler bir akıllı telefon projesiydi.

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Google Nexus: 6 yıldan uzun bir süre önce ortadan kaldırılan Google Nexus, Google'ın amiral gemisi Android telefon, tablet ve aksesuar serisiydi. Şimdilerde Pixel serisi bulunuyor.

Google Spaces: 6 yıldan uzun bir süre önce kapatılan Google Spaces, grup tartışmaları ve mesajlaşma için kullanılan bir uygulamaydı. Sadece 9 ay hayatta kaldı.

Chromebook Pixel: 6 yıldan uzun bir süre önce piyasadan çekilen Chromebook Pixel, Google tarafından üretilen ve Linux çekirdeği tabanlı Chrome OS'u çalıştıran türünün ilk örneği bir dizüstü bilgisayardı.

Project Tango: 5 yıldan uzun bir süre önce ortadan kaldırılan Project Tango, artırılmış gerçeklik uygulamaları için bir API idi ve yerini ARCore'a bıraktı.

Google Allo: 4 yıldan uzun bir süre önce kapatılan Google Allo, sanal asistan ve şifreli mod gibi özelliklere sahip Android, iOS ve Web için bir anlık mesajlaşma uygulamasıydı.

Google+: Yaklaşık 4 yıl önce kapatılan Google+, internet tabanlı bir sosyal ağdı. Neredeyse 8 yaşındaydı.

Google Fiber TV: 3 yıldan uzun bir süre önce kapatılan Google Fiber TV, Google Fiber ile birlikte verilen bir IPTV hizmetiydi. Yaklaşık 7 yıl kullanımda kaldı.

Google Cardboard: 2 yıldan uzun bir süre önce kullanımdan kaldırılan Google Cardboard, adını içine akıllı telefon yerleştirilen katlanmış karton görüntüleyicisinden alan düşük maliyetli bir sanal gerçeklik (VR) platformuydu.

Google Yer İmleri: 1 yılı aşkın bir süre önce kapatılan Google Bookmarks, diğer Google hizmetleriyle entegre olmayan özel bir web tabanlı yer imi hizmetiydi.

Tam Boyutta Gör Google Duo: Yaklaşık 1 yıl önce kapatılan Google Duo, insanların kişi listelerinden birini aramasına olanak tanıyan bir görüntülü arama uygulamasıydı.

Google Chrome Uygulamaları: 12 ay önce sonlandırılan Google Chrome Apps, Google Chrome tarayıcısı üzerinde çalışan barındırılan veya paketlenmiş web uygulamalarıydı.

YouTube Go: 10 ay önce yayından kaldırılan YouTube Go, daha sonra izlemek üzere kablosuz ağ üzerinden video indirme gibi özelliklerle YouTube'a gelişmekte olan pazarlardaki mobil cihazlardan erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir uygulamaydı.

Google Hangouts: 7 ay önce kapatılan Google Hangouts, platformlar arası bir anlık mesajlaşma hizmetiydi.

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