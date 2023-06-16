Son Windows güncellemesi Chrome'u bozuyor: İşte nedeni ve çözümü

Windows güncellemesi Chrome'u bozdu
Salı günü Windows 10 KB5027215 ve Windows 11 KB5027231 yamaları kullanıma sunuldu. Bugünlerde Windows güncellemelerinin sorunlara yol açacağı hemen hemen kabul edilmiş olsa da, bu sorun en azından şimdilik Windows 11 ile sınırlı gibi görünüyor. Belirtilenlere göre kullanıcılar yamayı yükledikten sonra Google Chrome'un yüklendikten sonra artık görüntülenmediğini söylüyor. Tarayıcı cihaz yöneticisinde listeleniyor ancak ekranda görünmüyor.
Olası çözümler
Problemi yaşayan bir kişi, bu sorunu çözmenin en kesin yolunun Malwarebytes'i devre dışı bırakmak (veya kullanılan diğer antivirüs programını devre dışı bırakmak) olduğunu aktarıyor. Bir Malwarebytes çalışanı, Windows 11'de Malwarebytes Exploit Protection ve Chrome ile tarayıcının çökmesine neden olan sorunlar olduğunu doğruladı. Bir başka Malwarebytes çalışanı ise sorun çözülene kadar birkaç geçici çözüm önerdi. Ya Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak ayarlayın, ki bu bazı kişilerde işe yaramıyor gibi görünüyor, ya da Malwarebytes ürününde Chrome'u korumalı uygulama bölümünde etkisizleştirin, bunu Ayarlar->Güvenlik sekmesinden yapabilirsiniz.
Konuyla ilgili olarak, mayıs ayında yayınlanan bir Windows güncellemesi de bir Chrome işlevinin bozulmasına neden olmuştu. İlginç bir şekilde, söz konusu özellik kullanıcıların tek bir tıklama ile varsayılan tarayıcılarını değiştirmelerine olanak tanıyan bir düğmeydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi