Son Windows güncellemesi Chrome'u bozuyor: İşte nedeni ve çözümü

Tam Boyutta Gör Bu hafta başında Microsoft'un yayınladığı son Windows 11 Patch Tuesday güncellemesini indiren Malwarebytes antivirüs yazılımı kullanıcıları Chrome ile ilgili bir sorun fark etmiş olabilir: Tarayıcı yüklendiğinde artık ekranda görünmüyor. Şirket bu sorunu çözmek için çalıştığını söylüyor.

Windows güncellemesi Chrome'u bozdu

Salı günü Windows 10 KB5027215 ve Windows 11 KB5027231 yamaları kullanıma sunuldu. Bugünlerde Windows güncellemelerinin sorunlara yol açacağı hemen hemen kabul edilmiş olsa da, bu sorun en azından şimdilik Windows 11 ile sınırlı gibi görünüyor. Belirtilenlere göre kullanıcılar yamayı yükledikten sonra Google Chrome'un yüklendikten sonra artık görüntülenmediğini söylüyor. Tarayıcı cihaz yöneticisinde listeleniyor ancak ekranda görünmüyor.

Olası çözümler

Problemi yaşayan bir kişi, bu sorunu çözmenin en kesin yolunun Malwarebytes'i devre dışı bırakmak (veya kullanılan diğer antivirüs programını devre dışı bırakmak) olduğunu aktarıyor. Bir Malwarebytes çalışanı, Windows 11'de Malwarebytes Exploit Protection ve Chrome ile tarayıcının çökmesine neden olan sorunlar olduğunu doğruladı. Bir başka Malwarebytes çalışanı ise sorun çözülene kadar birkaç geçici çözüm önerdi. Ya Chrome'u varsayılan tarayıcı olarak ayarlayın, ki bu bazı kişilerde işe yaramıyor gibi görünüyor, ya da Malwarebytes ürününde Chrome'u korumalı uygulama bölümünde etkisizleştirin, bunu Ayarlar->Güvenlik sekmesinden yapabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Bazı kullanıcılar bu öneriler işe yaramazsa antivirüsün Exploit korumasını devre dışı bırakmanın sorunu çözebileceğini söylüyor, ancak Chrome'u korumalı bir uygulama olarak kapatmak gibi, bu hamle de bariz güvenlik riskleriyle birlikte geliyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar diğer antivirüs programlarının da aynı soruna neden olduğunu söylüyor.

Konuyla ilgili olarak, mayıs ayında yayınlanan bir Windows güncellemesi de bir Chrome işlevinin bozulmasına neden olmuştu. İlginç bir şekilde, söz konusu özellik kullanıcıların tek bir tıklama ile varsayılan tarayıcılarını değiştirmelerine olanak tanıyan bir düğmeydi.

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Son Windows güncellemesi Chrome'u bozuyor