Google, katlanabilir telefon ve tabletler için Play Store'da bazı yenilikler yapacak

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Her geçen gün katlanabilir telefon ve tablet kullanıcılarının sayısı artıyor. Bu cihazlarda bulunan büyük ekran, kullanıcıların bu cihazları tercih etmelerini sağlayan en büyük faktörlerden biri. Böyle bir dönemde Google'ın yapacağını duyurduğu yenilik ise büyük ekranlı cihaz kullananları oldukça sevindirecek.

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Google, kullanıcıların büyük ekranlarla uyumlu uygulamaları keşfetmesine yardımcı olacak

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Google büyük ekranlı ve katlanabilir telefonlarla uyumlu uygulamaları daha rahat bulup kullanabilmenizi sağlamak amacıyla Google Play Store'da bazı yenilikler yapacak. Google yapacağı yeniliği "Artık 250 milyonun üzerinde aktif Android tablet, katlanabilir telefon ve ChromeOS cihazıyla büyük ekranlara erişim artıyor. İnsanların cihazlarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak için, kullanıcıların yüksek kaliteli uygulamaları ve oyunları keşfetmelerini ve bunlarla etkileşim kurmalarını sağlamak için Google Play'de büyük değişiklikler yapıyoruz." sözleriyle açıkladı.

Yapılacak yenilikler arasında uygulamaların nasıl sıralanıp ve tanıtılacağı, incelemelerin nasıl görüntüleneceği ve bir tablet, katlanabilir telefon veya Chromebook'taki uygulamalara göz atarken gelen uyarı mesajlarının nasıl görüntüleneceği gibi unsurlar bulunuyor. Ayrıca, Play Store'da aynı kategorideki cihazlardan gelen yorumlar ve puanlar gösterilmeye başlanacak. Örneğin, telefon kullanıcıları diğer telefon kullanıcıları tarafından bırakılan yorumları görecek, tablet kullanıcıları tablet kullanıcıları tarafından bırakılan yorumları görecek. Böylece büyük ekranlı cihazlara sahip kullaıcılar, cihazlarından daha iyi bir performans alabilecek.

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