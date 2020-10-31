Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu

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Google, Windows işletim sisteminde bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılan ciddi bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu. Arama devi sorunu çözmesi için Microsoft'a bir haftalık süre tanımıştı.

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Ne yazık ki bu süre zarfında herhangi bir gelişme olmayınca Google, güvenlik açığının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin CVE-2020-17087 koduyla etiketlediği açık Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemlerini etkiliyor.

10 Kasım'da yama bekleniyor

Google Project Zero ekibi güvenlik açığının Windows'ta kullanıcı erişim seviyesinin yükseltilmesine olanak sağladığını söyledi. Bilgisayar korsanları bu açığı Chrome'da bulunan ayrı bir güvenlik açığıyla birlikte kullanıyordu. Ancak Google bu sorunu geçen hafta düzeltti.

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Google Project Zero ekibinin lideri Ben Hawkes, Twitter hesabı aracılığıyla Microsoft'un 10 Kasım'da bir yama yayınlayacağına dair bir açıklama yaptı. Buna rağmen Microsoft'un henüz bu tarihi onaylamadığını belirtelim.

https://techcrunch.com/2020/10/30/google-microsoft-windows-bug-attack/

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