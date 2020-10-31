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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu

    Google Project Zero ekibi, Windows'ta ciddi bir güvenlik açığı keşfetti. Microsoft'a sorunu çözmesi için bir hafta süre tanıyan Google, bu süre dolunca güvenlik açığının detaylarını paylaştı.
    21 dk.
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    Windows
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu
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    Google, Windows işletim sisteminde bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılan ciddi bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu. Arama devi sorunu çözmesi için Microsoft'a bir haftalık süre tanımıştı.

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    Ne yazık ki bu süre zarfında herhangi bir gelişme olmayınca Google, güvenlik açığının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin CVE-2020-17087 koduyla etiketlediği açık Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemlerini etkiliyor.

    10 Kasım'da yama bekleniyor

    Google Project Zero ekibi güvenlik açığının Windows'ta kullanıcı erişim seviyesinin yükseltilmesine olanak sağladığını söyledi. Bilgisayar korsanları bu açığı Chrome'da bulunan ayrı bir güvenlik açığıyla birlikte kullanıyordu. Ancak Google bu sorunu geçen hafta düzeltti.

    Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu
    Tam Boyutta Gör

    Google Project Zero ekibinin lideri Ben Hawkes, Twitter hesabı aracılığıyla Microsoft'un 10 Kasım'da bir yama yayınlayacağına dair bir açıklama yaptı. Buna rağmen Microsoft'un henüz bu tarihi onaylamadığını belirtelim.



    https://techcrunch.com/2020/10/30/google-microsoft-windows-bug-attack/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
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