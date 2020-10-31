Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu

Google, Windows işletim sisteminde bilgisayar korsanları tarafından aktif olarak kullanılan ciddi bir güvenlik açığı tespit ettiğini duyurdu. Arama devi sorunu çözmesi için Microsoft'a bir haftalık süre tanımıştı.İlginizi Çekebilir Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor
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Ne yazık ki bu süre zarfında herhangi bir gelişme olmayınca Google, güvenlik açığının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin CVE-2020-17087 koduyla etiketlediği açık Windows 7 ve Windows 10 işletim sistemlerini etkiliyor.
10 Kasım'da yama bekleniyor
Google Project Zero ekibi güvenlik açığının Windows'ta kullanıcı erişim seviyesinin yükseltilmesine olanak sağladığını söyledi. Bilgisayar korsanları bu açığı Chrome'da bulunan ayrı bir güvenlik açığıyla birlikte kullanıyordu. Ancak Google bu sorunu geçen hafta düzeltti.
Google Project Zero ekibinin lideri Ben Hawkes, Twitter hesabı aracılığıyla Microsoft'un 10 Kasım'da bir yama yayınlayacağına dair bir açıklama yaptı. Buna rağmen Microsoft'un henüz bu tarihi onaylamadığını belirtelim.
https://techcrunch.com/2020/10/30/google-microsoft-windows-bug-attack/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd