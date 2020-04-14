Google Camera Go uygulamasına HDR modu ekleniyor

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Google Camera Go'nun kodlarını inceleyen XDA-Developers üyeleri, yakında uygulamaya yeni bir özellik ekleneceğine dair bazı ipuçları buldular.

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Google mühendisleri uygulamada manuel ve otomatik HDR modunu test ediyor. Söz konusu özellik ayarlarda var ancak henüz çalışmıyor. Büyük olasılıkla bir sonraki güncellemede etkinleştirilecek.

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Geçen ay duyuruldu

HDR özelliği düşük bütçeli akıllı telefonlarda, fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artıracak. Google Camera Go geçen ay Nokia 1.3 ile birlikte duyurulmuştu.

Kamera uygulaması hızlı performans, portre çekim modu, basit arayüz ve özel bir fotoğraf işleme algoritmasına sahip. Uygulamaya HDR modunu kazandıracak güncellemenin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/google-testing-hdr-photography-camera-go-budget-android-smartphones

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