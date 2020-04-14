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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    120 Hz ekranlı Oppo A92s, TENAA'da ortaya çıktı

    Oppo yakında 120 Hz ekran ve 5G desteğine sahip yeni bir akıllı telefon çıkaracak. TENAA sertifikasyon kurumunun internet sitesinde listelenen Oppo A92s'nin detayları netleşti.
    44 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    120 Hz ekranlı Oppo A92s, TENAA'da ortaya çıktı
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    Amiral gemisi Ace 2'yi tanıtan Oppo şimdi de orta sınıf bir model çıkarmaya hazırlanıyor. A92s olarak adlandırılan cihaz son olarak Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde görüldü.

    Ayrıca Bkz. "Motorola Edge Plus'ın 22 Nisan'da tanıtılacağı resmi olarak açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar 120Hz ekranlı Oppo A92s sızdırıldı

    Akıllı telefon Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.57 inç LCD ekran taşıyacak. Ayrıca ekranın sol üst köşesinde çift selfie kamerası içeren bir delik yer alacak. Panelin 120 Hz tazeleme oranı sunacağını da ekleyelim.

    120 Hz ekranlı Oppo A92s, TENAA'da ortaya çıktı
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    Oppo A92s, 2.0 GHz saat frekansı sunan sekiz çekirdekli MediaTek işlemciden güç alacak. Şu an için işlemcinin modeli bilinmiyor. Ancak gelen bilgiler 5G modem içeren Dimensity 800 yonga seti olduğu yönünde.

    Fiyatı da sızdırıldı

    Cihaz ayrıca 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan dörtlü kamera sistemi, 18 W hızlı şarj özellikli 4.000 mAh pil ve USB-C bağlantı noktası ile gelecek.

    120 Hz ekranlı Oppo A92s, TENAA'da ortaya çıktı
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    Oppo A92s'in 350 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun çıkış tarihi konusunda ise henüz bir bilgi yok.



    http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=UondHOG6P1waOlbPmN0IspUoLd%2fRCENk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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