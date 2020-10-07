Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor

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Google'ın geliştirdiği Camera Go uygulamasındaki Gece Modu'nu, akıllı telefonunuzla karanlık veya loş ortamlarda daha parlak fotoğraflar çekebilmeniz için birden fazla görüntüyü bir araya getiren bir yazılım olarak tanımlamak mümkün. Gelen haberlere göre bu özellik artık düşük bütçeli akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.

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Bu özellik, Google'ın Pixel akıllı telefonlarında birkaç yıl önce piyasaya sürülmüştü ve diğer telefon üreticileri de o zamandan beri benzer teknikleri cihazlarında kullanmışlardı. Şimdi Google, 1GB RAM kadar düşük bütçeli Android telefonlara benzer bir özellik getiriyor ve Android Go sürümünü kullanan cihazlarda, Camera Go uygulamasındaki Gece Modu özelliğini kullanıma sunuyor.

HDR desteği de gelecek

Bu özellik, Pixel telefonlardaki Night Sight'a benzer şekilde çalışıyor, ancak daha az güçlü kamera donanımına sahip uygun fiyatlı akıllı telefonlar için optimize edildiğini belirtelim. Karanlık ortamlarda çok fazla ışık yakalamak için, yüksek kaliteli kameralar genellikle pozlama süresini ayarlamanıza izin verir, ancak bu, tripod kullanmıyorsanız fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olabilir. Bunun yerine Camera Go uygulaması birden çok fotoğraf çekiyor ve ardından bu çekimlerdeki verileri birleştirirken, kumlanmayı azaltmak için de özel teknikler kullanıyor.

Yeni Gece Modu özelliğini destekleyen ilk akıllı telefonlar Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 olacak, ancak bu özellik zaman geçtikçe diğer Android Go yazılımını çalıştıran akıllı telefonlara da sunulacak. Ayrıca Camera Go uygulamasının yıl sonuna doğru HDR desteği sunacağı da sızan bilgiler arasında.

https://www.androidpolice.com/2020/10/05/google-camera-go-update-brings-night-mode-photography-to-low-end-phones/

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