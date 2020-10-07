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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor

    Teknoloji devi Google, Android Go işletim sistemini çalıtıran bütçe dostu akıllı telefonlar için Camera Go uygulamasında Gece Modu özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Google'ın geliştirdiği Camera Go uygulamasındaki Gece Modu'nu, akıllı telefonunuzla karanlık veya loş ortamlarda daha parlak fotoğraflar çekebilmeniz için birden fazla görüntüyü bir araya getiren bir yazılım olarak tanımlamak mümkün. Gelen haberlere göre bu özellik artık düşük bütçeli akıllı telefonlarda da kullanılabilecek.

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    Ayrıca Bkz. "2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir"

    Bu özellik, Google'ın Pixel akıllı telefonlarında birkaç yıl önce piyasaya sürülmüştü ve diğer telefon üreticileri de o zamandan beri benzer teknikleri cihazlarında kullanmışlardı. Şimdi Google, 1GB RAM kadar düşük bütçeli Android telefonlara benzer bir özellik getiriyor ve Android Go sürümünü kullanan cihazlarda, Camera Go uygulamasındaki Gece Modu özelliğini kullanıma sunuyor.

    Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor

    HDR desteği de gelecek

    Bu özellik, Pixel telefonlardaki Night Sight'a benzer şekilde çalışıyor, ancak daha az güçlü kamera donanımına sahip uygun fiyatlı akıllı telefonlar için optimize edildiğini belirtelim. Karanlık ortamlarda çok fazla ışık yakalamak için, yüksek kaliteli kameralar genellikle pozlama süresini ayarlamanıza izin verir, ancak bu, tripod kullanmıyorsanız fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olabilir. Bunun yerine Camera Go uygulaması birden çok fotoğraf çekiyor ve ardından bu çekimlerdeki verileri birleştirirken, kumlanmayı azaltmak için de özel teknikler kullanıyor.

    Yeni Gece Modu özelliğini destekleyen ilk akıllı telefonlar Nokia 1.3, Wiko Y61 ve Wiko Y81 olacak, ancak bu özellik zaman geçtikçe diğer Android Go yazılımını çalıştıran akıllı telefonlara da sunulacak. Ayrıca Camera Go uygulamasının yıl sonuna doğru HDR desteği sunacağı da sızan bilgiler arasında.



    https://www.androidpolice.com/2020/10/05/google-camera-go-update-brings-night-mode-photography-to-low-end-phones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    52 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Gece çekilen görüntü anca hiç olmamasından iyi durumlarda belli ki işe yarıyor yoksa Huawei’nin üst modellerinden sonra insanın bakası gelmiyor.
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    KoşanBalık (hazar ...) 2 hf.
    İnternette arayın Google Camera Go nun modlu hali var. Hdr desteği de mevcut. Çoğu üreticinin kamera uygulamasından iyi çekim yapıyor
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