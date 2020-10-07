2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir

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Güvenilir haber kaynaklarından Digitimes Research'ün tahminlerine göre, 2021'deki küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2018-2020'deki uzun süreli düşüşün ardından 150 milyon adete kadar artış gösterecek. Analistler bunun, Japonya, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5G ağlarının geliştirilmesiyle gerçekleşeceğine dikkat çekiyorlar.

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Yayınlanan yeni rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde 5G ticari ağların sayısındaki artış ve genişleyen kapsama alanı nedeniyle 5G akıllı telefonlara olan talep artacak. Digitimes Research, küresel 5G akıllı telefon sevkiyatlarının 2020'de 200 milyon birimi aşmasını ve 2025'te 1.22 milyar birime ulaşmasını bekliyor.

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Huawei için tehlike çanları çalıyor

Küresel akıllı telefon pazarının büyümesi, gelişmekte olan ülkelerde giriş seviyesi 5G ve 4G cihazların kullanılabilirliğini de artıracak. Ön verilere göre ucuz akıllı telefon sevkiyatları 2023'te 1.5 milyar, 2025'te 1.7 milyar olacak.

Raporda, 2021 yılındaki akıllı telefon pazarının liderlerinin Samsung ve Apple olacağı, ilk beşte de Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli markaların yer alacağı belirtiliyor. Afrika ve Güney Asya'da Tenco, Itel ve Infinix markaları altında giriş seviyesi telefon satan bir diğer Çinli şirket olan Transsion'ın altıncı sırada yer alacağı açıklanırken, raporun en çarpıcı kısmı ise Huawei ile ilgili. Zira ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei'nin, önde gelen akıllı telefon tedarikçileri sıralamasında yedinci sıraya düşeceği ifade ediliyor.

https://www.digitimes.com/news/a20201007PD212.html?chid=9

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