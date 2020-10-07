2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir

Güvenilir haber kaynaklarından Digitimes Research'ün tahminlerine göre, 2021'deki küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2018-2020'deki uzun süreli düşüşün ardından 150 milyon adete kadar artış gösterecek. Analistler bunun, Japonya, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5G ağlarının geliştirilmesiyle gerçekleşeceğine dikkat çekiyorlar.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil"İlginizi Çekebilir Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil
Yayınlanan yeni rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde 5G ticari ağların sayısındaki artış ve genişleyen kapsama alanı nedeniyle 5G akıllı telefonlara olan talep artacak. Digitimes Research, küresel 5G akıllı telefon sevkiyatlarının 2020'de 200 milyon birimi aşmasını ve 2025'te 1.22 milyar birime ulaşmasını bekliyor.
Huawei için tehlike çanları çalıyor
Küresel akıllı telefon pazarının büyümesi, gelişmekte olan ülkelerde giriş seviyesi 5G ve 4G cihazların kullanılabilirliğini de artıracak. Ön verilere göre ucuz akıllı telefon sevkiyatları 2023'te 1.5 milyar, 2025'te 1.7 milyar olacak.
Raporda, 2021 yılındaki akıllı telefon pazarının liderlerinin Samsung ve Apple olacağı, ilk beşte de Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli markaların yer alacağı belirtiliyor. Afrika ve Güney Asya'da Tenco, Itel ve Infinix markaları altında giriş seviyesi telefon satan bir diğer Çinli şirket olan Transsion'ın altıncı sırada yer alacağı açıklanırken, raporun en çarpıcı kısmı ise Huawei ile ilgili. Zira ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei'nin, önde gelen akıllı telefon tedarikçileri sıralamasında yedinci sıraya düşeceği ifade ediliyor.
https://www.digitimes.com/news/a20201007PD212.html?chid=9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
bence telefonlar da doyum noktasına ulaşmaya başladı. bir çok kullanıcı yeni özellikleri dört gözle bekliyor ama beni batarya dışında hiçbir özellik cezbetmiyor. misal ekran 90/120 hz olsa ne olacak. bataryayı daha çok sömürecekse 60hz kullanmayı tercih ederim.
Adam telefonuna 1 tane bile guncelleme vermiyor. Yazilim bug dolu.
Telefon kalitesiz.
Ustune de yabancı firmalardan daha yuksek fiyata satiyorlar