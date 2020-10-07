Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir

    Güvenilir haber kaynaklarından biri olan Digitimes'ın yeni raporuna göre, 2021 yılında çift haneli büyüme gösterecek olan akıllı telefon pazarında, Huawei büyük bir düşüş yaşayabilir.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7,3b
    1
    22
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Güvenilir haber kaynaklarından Digitimes Research'ün tahminlerine göre, 2021'deki küresel akıllı telefon sevkiyatları, 2018-2020'deki uzun süreli düşüşün ardından 150 milyon adete kadar artış gösterecek. Analistler bunun, Japonya, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 5G ağlarının geliştirilmesiyle gerçekleşeceğine dikkat çekiyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil"

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi, 100 dolardan satacağı Poco C3'ü tanıttı: 6.5 inç ekran, 5.000 mAh pil

    Yayınlanan yeni rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde 5G ticari ağların sayısındaki artış ve genişleyen kapsama alanı nedeniyle 5G akıllı telefonlara olan talep artacak. Digitimes Research, küresel 5G akıllı telefon sevkiyatlarının 2020'de 200 milyon birimi aşmasını ve 2025'te 1.22 milyar birime ulaşmasını bekliyor.

    2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Huawei için tehlike çanları çalıyor

    Küresel akıllı telefon pazarının büyümesi, gelişmekte olan ülkelerde giriş seviyesi 5G ve 4G cihazların kullanılabilirliğini de artıracak. Ön verilere göre ucuz akıllı telefon sevkiyatları 2023'te 1.5 milyar, 2025'te 1.7 milyar olacak.

    Raporda, 2021 yılındaki akıllı telefon pazarının liderlerinin Samsung ve Apple olacağı, ilk beşte de Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli markaların yer alacağı belirtiliyor. Afrika ve Güney Asya'da Tenco, Itel ve Infinix markaları altında giriş seviyesi telefon satan bir diğer Çinli şirket olan Transsion'ın altıncı sırada yer alacağı açıklanırken, raporun en çarpıcı kısmı ise Huawei ile ilgili. Zira ABD yaptırımlarından etkilenen Huawei'nin, önde gelen akıllı telefon tedarikçileri sıralamasında yedinci sıraya düşeceği ifade ediliyor.



    https://www.digitimes.com/news/a20201007PD212.html?chid=9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    37 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf. en beğenilen
    3 senedir mi 6 kullanıyorum. tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. eskiden de 3 yıl kullanırdım telefonları ama son senesinde artık yetmezdi. mi 6 hiç olmazsa 2-3 daha gider.
    bence telefonlar da doyum noktasına ulaşmaya başladı. bir çok kullanıcı yeni özellikleri dört gözle bekliyor ama beni batarya dışında hiçbir özellik cezbetmiyor. misal ekran 90/120 hz olsa ne olacak. bataryayı daha çok sömürecekse 60hz kullanmayı tercih ederim.
    3 senedir mi 6 kullanıyorum. tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. eskiden de 3 yıl kullanırdım telefonları ama son senesinde artık yetmezdi. mi 6 hiç olmazsa 2-3 daha ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jon_Kar 2 hf. (düzenlendi) lordofworld
    Hocam pardon da dandik mali kim alsin.



    Adam telefonuna 1 tane bile guncelleme vermiyor. Yazilim bug dolu.

    Telefon kalitesiz.

    Ustune de yabancı firmalardan daha yuksek fiyata satiyorlar
    Hocam pardon da dandik mali kim alsin. Adam telefonuna 1 tane bile guncelleme vermiyor. Yazilim bug dolu. Telefon kalitesiz. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 2 hf. lordofworld
    Geçenlerde Türk telefon şirketlerinin ihracatına denk geldim. 2017-2018 yıllarında çok ciddi ihracat yapıyorken 2020 yılı itibariyle yok denecek kadar ihracat azalmış. Kaldı ki kalite noktasında yerinde saymayı geçtim çok ciddi bir gerilme görüyorum. Keşke iç piyasada 3-4 firma olarak değil de tek bir marka ile çıksalardı daha iyi olur. Zaten yeterince dış piyasa yönünden bir baskı vardı, bir de iç piyasaya rekabet oluşturdular. Sonuç, elle tutulur akıllı telefon markamız yok.
    Geçenlerde Türk telefon şirketlerinin ihracatına denk geldim. 2017-2018 yıllarında çok ciddi ihracat yapıyorken 2020 yılı itibariyle yok denecek kadar ihracat a...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    arç (alr cetin) 1 hf.
    Bizde huawei alırız daha iyi daha kaliteli ve fiyatı da ilk 2 den daha uyugun.Hadi buyrun
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeffrey Dahmer (Kaan ) 1 hf.
    huawei diğer çinli üreticilere göre daha özgün, 2 sene öncesine kadar telefon alanında çin markası işte diyeceğim bir markayken şu an samsung apple arasında ilk 3te görüyorum. harmonyostan güzel şeyler görürsek işler daha da kızışacak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jikland (Rıza ) 2 hf.
    yaklaşık 10 yıldır iPhone kullanıyorum ve hiç bir sorun yaşamadım. Bir kere android işletim sistemine sahip bir telefon kullandım ondada anakartı yandı bir daha aman dedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Huawei asla ilk 3 ten çıkmaz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf.
    Huawei birilerini rahatsız etmeye devam edecek. İstedikleri kadar uğraşsınlar gelecek Huawei İmparatorluğu ile tanışacak.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 2 hf. por favor
    Yazılım tarafında çıkış yollarına sahip ama donanım tarafında da bir çıkış yolu bulması lazım. Yoksa düzgün bir işlemci bulamadığı ambargolarla sağlam sıkıştırıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Yani şu pazardan bilerek ve isteyerek Sony'nin çekilmesini anlamıyorum. Kendisi de biliyor başarı için gerekli şeyleri yaparsa ilk 3'de olmaması için bir neden yok ama ABD ve kankası GKore ile Çin'in rekabetinin arasındaki kavgaya girmek yerine kendini başka mecralara oyun ve konsol veya kamera sektörüne adadı. Sony hala kaliteli ve sağlam ürünler üretiyor ama ürünlerini göstermek, satmak, tanıtmak, albenili yapmak gibi uğraşlardan uzak tutunca belki de sağlam ve güvenli yoldan kavgasız gürültüsüz gitmekten yana bu da daha az para demek yalnız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 hf. monacomen
    Adamlar ne yapsın, CMOS talebine yetişemiyorlar ki. Bence doğru olanı yaptı Sony.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fitamino (Olgun Portakal) 2 hf.
    Huawei bu kafayla iyi bile dayandi. Sen androidsin oglum neyine guvenip o fiyatlara telefon cikariyorsun allah askina köylü kurnazi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Freexog 2 hf.
    Realme iyi gidiyor. Oppo yu pazarda ilk 3 e taşır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 2 hf.
    Dükkanı bile çakma apple store
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    soneday (Soner Çakır) 2 hf.
    az bi tutunca biyerleri kalktı ,fiyatlar arttı klasik tarihte böyleleri çok gördük çok gömdük
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7261 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    digitimes, rapor ve
    4 etiket daha huawei akıllı telefon satış Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Mercedes, 1200 km menzile sahip elektrikli araç prototipi geliştiriyor: Vision EQXX 2 hf. Aquanox Deep Descent’in silahlarını tanıtan bir fragman yayınlandı 2 hf. iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor 2 hf. Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı 2 hf. Açık artırmayla satışa çıkarılan “Stan” lakaplı bir T.Rex fosili için tam 31.8 milyon dolar ödendi 2 hf. Trabzonspor kripto para dünyasına yükselişle başladı 2 hf. Almanya'da elektrikli otomobiller için evde şarj istasyonu kurulumuna 900 euro teşvik 2 hf. Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı 2 hf. Ön ve arka radar teknolojisine sahip ilk motosikletin üretimine başlandı: Ducati Multistrada V4 2 hf. Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 2 hf. Google, Camera Go uygulamasıyla bütçe dostu telefonlara Gece Modu'nu getiriyor 2 hf. Google, Pixel 2 desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor 2 hf. eFootball PES 2021 Nasıl Olmuş? | İlk İzlenim 2 hf. Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı 2 hf. Intel Fab 42’de 10 nm için üretime hazır 2 hf. 2K Games fragman yayınladı: NBA 2K21 yeni nesil konsollarda böyle görünecek 2 hf. PS5'in içine yakından bakış: Yeni nesil konsol her şeyiyle masada 2 hf. Lenovo ince ve hafif dizüstü bilgisayarını piyasaya sürecek: Yoga Slim 7i Carbon 2 hf. 2021 BMW 128ti, önden çekişli 'hot hatch' dünyasına katıldı 2 hf. Realme, dünyanın ilk SLED teknolojili akıllı TV'sini piyasaya sürdü 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2021 yılında akıllı telefon pazarı kızışacak: Huawei ilk beşe giremeyebilir Sonraki Razer BlackWidow V3 mekanik oyuncu klavyeleri tanıtıldı 2 hf. GeForce RTX 3090 üzerine Crysis 3 kuruldu 2 hf. İngiltere, 2030 yılı itibariyle tüm evlerin elektriğini rüzgâr enerjisinden sağlamak istiyor 2 hf. Makyajlı 2021 Opel Crossland tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 2 hf. Corsair yeni KATAR PRO oyuncu farelerini duyurdu 2 hf. Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor 2 hf. ABD Hastalık Kontrol Merkezi, Kovid-19 kılavuzunu güncelledi 2 hf. Dünyanın ilk akıllı akü desteği rekor kırıyor 2 hf. COD: Black Ops Cold War beta PC sistem gereksinimleri açıklandı 2 hf. PS5 için ilk satış hedefi 7.5 milyondan fazla 2 hf. Türk bilim insanlarının kullandığı yeni yöntem, güneş pillerinin verimliliğini yüzde 28'e kadar artıracak 2 hf. iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı! 2 hf. Yeni Resident Evil filmi duyuruldu: İşte konusu ve oyuncu kadrosu 2 hf. G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak 2 hf. Samsonite akıllı sırt çantasını sunar 2 hf. Microsoft Surface Duo kullanıcıları, akıllı telefonun kasasının çatlamasından şikayetçi 2 hf. Tek kablo ile bütün sorunları çözün! "Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Dock" video inceleme 2 hf. Bilim insanları, ahşabı şeffaf cama dönüştüren teknoloji geliştirdi 2 hf. Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek 2 hf. Spotify, artık şarkı sözlerine göre arama yapmanıza izin veriyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız