Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi

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Google Çeviri hemen hemen tüm internet kullanıcılarının başvurduğu bir çeviri hizmetidir. Ancak servisin tam anlamıyla ve doğru çalışması için internet bağlantınızın aktif olması gerekiyor. Çevrimdışı modda kısıtlı bir çeviri hizmeti sunan servisin, bu modda da geliştirildiği açıklandı.

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İnternetsiz çeviriler yüzde 12 iyileştirildi

Google herkesin internete sürekli erişimi olmayacağını hesaba katarak, Google Çeviriyi çevrimdışı modda da kullanma imkanı sağlıyor. İyi haber şu ki artık internet olmadan yaptığınız çeviriler yüzde 12'ye varan oranda iyileştirilmiş durumda. Şirket blogunda konuyla ilgili olarak yayınlanan açıklama ise şu şekilde:

"Çevrimdışı çeviri iyileşiyor: 59 dilde çevrimdışı çeviri, gelişmiş kelime seçimi, dilbilgisi ve cümle yapısı ile yüzde 12 daha doğru. Japonca, Korece, Tay dili, Lehçe ve Hintçe gibi bazı dillerde kalite kazancı yüzde 20'den fazla."

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Google'ın bu yenilenmiş özelliğinden faydalanabilmek için, cihazınıza yüklü Google Çeviri uygulamanızı güncellemeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.digitaltrends.com/mobile/google-translate-now-offers-improved-translations-in-offline-mode/