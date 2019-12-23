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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi

    Arama devinin en çok kullanılan servislerinden Google Çeviri, çevrimdışı modda artık daha gelişmiş çeviriler sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre internetsiz çeviriler artık yüzde 12 daha doğru.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi
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    Google Çeviri hemen hemen tüm internet kullanıcılarının başvurduğu bir çeviri hizmetidir. Ancak servisin tam anlamıyla ve doğru çalışması için internet bağlantınızın aktif olması gerekiyor. Çevrimdışı modda kısıtlı bir çeviri hizmeti sunan servisin, bu modda da geliştirildiği açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Uber, taksicilerin şikayeti üzerine Kolombiya'da da yasaklandı"

    İnternetsiz çeviriler yüzde 12 iyileştirildi

    Google herkesin internete sürekli erişimi olmayacağını hesaba katarak, Google Çeviriyi çevrimdışı modda da kullanma imkanı sağlıyor. İyi haber şu ki artık internet olmadan yaptığınız çeviriler yüzde 12'ye varan oranda iyileştirilmiş durumda. Şirket blogunda konuyla ilgili olarak yayınlanan açıklama ise şu şekilde:

    "Çevrimdışı çeviri iyileşiyor: 59 dilde çevrimdışı çeviri, gelişmiş kelime seçimi, dilbilgisi ve cümle yapısı ile yüzde 12 daha doğru. Japonca, Korece, Tay dili, Lehçe ve Hintçe gibi bazı dillerde kalite kazancı yüzde 20'den fazla."

    Google Çeviri'nin çevrimdışı modu iyileştirildi
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    Google'ın bu yenilenmiş özelliğinden faydalanabilmek için, cihazınıza yüklü Google Çeviri uygulamanızı güncellemeniz gerektiğini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.digitaltrends.com/mobile/google-translate-now-offers-improved-translations-in-offline-mode/ Yorum Yaz
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    castigatetr 1 sa.
    Her zaman doğru olmuyor çeviriler
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Hukuki konularda Türkçeye çok iyi tercüme ediyor. Ama bazı alanlarda rezillik.
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    aspirin_00 2 sa.
    eskiye nazaran bayağı yol kat etti çevrim içi yapay zeka ile iyi sonuçlar alınabiliyor fakat 5 yıl sonra çok ama çok daha iyi çeviriler yapacağına eminim.
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