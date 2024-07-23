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    Anlık Bildirim

    Google Chrome'a yeni güncelleme: Yüksek RAM kullanımında uyaracak

    Google Chrome, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık tarayıcınızda performans sorunları oluşturan sekmeler hakkında sizi uyaracak. Yüksek RAM kullanımından şikayet edenler için yeni bir özellik.
    Google Chrome'a yeni güncelleme: Yüksek RAM kullanımında uyaracak Tam Boyutta Gör
    Google Chrome, RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor. Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

    Google Chrome kullanıcıları uyaran bildirim gönderecek

    Google Chrome, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık tarayıcınızda performans sorunları oluşturan sekmeler hakkında sizi uyaracak. Tarayıcı, sistem kaynaklarını fazladan kullanan ve performansı etkileyen bir sorun yaşandığında sağ üstten bir uyarı mesajı gönderecek.

    Bu uyarıda en çok hangi sekmelerin performansı etkilediği gösterilecek. Böylece kullanıcılar, hangi açık sekmelerin performans kaybına neden olduğunu görebilecek. Bu özellik belli CPU kullanım eşiği aşıldığında otomatik olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Şu sıralarda test edilen özelliğin geniş çapta tüm kullanıcılara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

    Google Chrome'a yeni güncelleme: Yüksek RAM kullanımında uyaracak Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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