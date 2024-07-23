Tam Boyutta Gör Google Chrome, RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor. Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

Google Chrome kullanıcıları uyaran bildirim gönderecek

Google Chrome, yeni gelecek güncelleme ile birlikte artık tarayıcınızda performans sorunları oluşturan sekmeler hakkında sizi uyaracak. Tarayıcı, sistem kaynaklarını fazladan kullanan ve performansı etkileyen bir sorun yaşandığında sağ üstten bir uyarı mesajı gönderecek.

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Bu uyarıda en çok hangi sekmelerin performansı etkilediği gösterilecek. Böylece kullanıcılar, hangi açık sekmelerin performans kaybına neden olduğunu görebilecek. Bu özellik belli CPU kullanım eşiği aşıldığında otomatik olarak kullanıcıların karşısına çıkacak. Şu sıralarda test edilen özelliğin geniş çapta tüm kullanıcılara ne zaman geleceği henüz açıklanmadı.

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Google Chrome'a yeni güncelleme: Yüksek RAM kullanımında uyaracak