Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi

Google Chrome, aldığı 5 güncelleme ile yazım hatası yapmış olsanız, URL'yi hatırlayamasanız veya önerilere ihtiyaç duysanız bile aradığınız web sitesini hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak.