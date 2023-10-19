Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi

    Google Chrome, aldığı 5 güncelleme ile yazım hatası yapmış olsanız, URL'yi hatırlayamasanız veya önerilere ihtiyaç duysanız bile aradığınız web sitesini hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacak.
    Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    Halihazırda dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan tarayıcısı olan Google Chrome, adres çubuğunu baz alan önemli güncellemeler alıyor. Yazılım devi tarafından açıklanan beş büyük güncelleme sayesinde yazım hatası yapmış olsanız, URL'yi hatırlayamasanız veya önerilere ihtiyaç duysanız bile aradığınız web sitesini bulmanız artık çok daha kolay olacak.

    Google Chrome için 5 büyük güncelleme

    Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    İlk olarak, otomatik tamamlama daha akıllıhale geldi. Önceden Chrome, adres çubuğundaki URL'leri yalnızca başını doğru yazdığınızda otomatik olarak tamamlıyordu. Ancak şimdi, masaüstünden başlayarak, adres çubuğu daha önce bir web sitesini aramak için kullandığınız herhangi bir kelimeye göre URL'leri otomatik olarak tamamlayacak. Yani, Google'ın örneğinde, geçmişte "uçuşlar" için arama yaptıysanız ve Google Flights'a gittiyseniz, tekrar "uçuşlar" için arama yaptığınızda tarayıcı Google Flights URL'sini otomatik olarak tamamlayacak.

    Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    İlgi çekici bir diğer yeni özellik ise Chrome'un popüler siteleri hiç ziyaret etmemiş ya da URL'yi yanlış yazmış olsanız bile önerebilmesi. Örneğin daha önce tarayıcınızdan DonanımHaber.com’u hiç ziyaret etmediniz ancak ilk defa adres çubuğuna “DonanımHaber” yazdığınızda Chrome artık doğrudan ilgili bağlantıyı size sunacak. Bu özellik, dediğimiz gibi popüler web siteleri için geçerli olacak.
    Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi Tam Boyutta Gör
    Bir diğer önemli özellik ise adres çubuğundan masaüstü ve mobil cihazlardaki yer imi klasörleriniz içinde doğrudan arama yapabilmeniz. Eğer onlarca veya yüzlerce yer iminiz varsa bu özellik hayat kurtarabilir. Tek yapmanız gereken ise arama çubuğuna klasör adını yazmak olacak. Bununla birlikte adres çubuğu artık otomatik yazım hatası düzeltmelerine sahip. Bu özellik bugün itibariyle masaüstü, Android ve iOS'ta Chrome'da kullanılabilir durumda. Son olarak Google, geliştirilmiş görsel düzen sayesinde Chrome adres çubuğunun artık daha kolay okunabildiğini ve yazmaya başladığınız anda size daha hızlı sonuçlar sunabilmek için daha duyarlı hale getirildiğini söylüyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aştiden etimesguta nasil gidilir tempra hararet sorunu kediye augmentin verilir mi dubai work and study ekşi gigabyte laptop alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız