Harika özellik: Google Chrome, Android’de artık içerikleri sesli okuyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, Chrome’un Android sürümünde birkaç aydır okuma modu özelliği üzerinde çalışıyordu. Yazılım devi şimdi ise Chrome’un son güncellemesiyle bir “Bu sayfayı dinleyin” adlı özelliği kullanıma aldı. Podcast-vari bir kullanım aracıyla birlikte aktif edilen özellik, metin içeriği odaklı web sayfalarında kullanıcıya önemli kolaylıklar sağlıyor.

İçeriği Chrome okuyor

Tam Boyutta Gör Android için Chrome 126 sürümünde yaptığım denemelere göre “Bu sayfayı dinleyin” özelliği açıldığında kullanıcıya basit bir oynatma penceresi sunuluyor. Buradaki kontroller müzik veya podcast oynatıcılara benziyor. Kontroller ile ileri-geri sarma, hızlandırma ve duraklatma gibi şeyler yapılabiliyor. Bununla birlikte okuma sesi de beş seçenek arasından değiştirilebiliyor ve varsayılan olarak Bulut sesi açık olarak geliyor.

Tam Boyutta Gör Türkçe dahil olmak üzer pek çok dili destekleyen özelliğe, metin içerikli bir web sayfasıan girdiğinizde sağ üstteki üç noktaya basarak ulaşabiliyorsunuz. Özellik, üç noktaya bastığınızda “Çevir” ve “Ana sayfaya ekle” seçeneklerinin arasında yer alıyor. Bununla birlikte Google Asistan’dan web sayfalarını size sesli olarak okumasını da isteyebilirsiniz.

macOS Sequoia ile Safari'ye gelen yeni özellikler 4 gün önce eklendi

Benzer bir özellik masaüstü sürüm için de test ediliyor. Ayrıca iPhone’larda bulunan Safari tarayıcısında neredeyse aynı özellik bir süredir yer alıyor ve web sayfalarını size Siri’nin sesiyle okuyor. Google, “Bu sayfayı dinleyin” özelliğini geniş çapta dağıtıma başlamış durumda ve uygulamanın 125. sürümünden sonraki versiyonlarda kullanıcılara sunulmakta.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google Chrome, Android’de artık içerikleri sesli okuyor