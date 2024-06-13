macOS Sequoia ile Safari'ye gelen yeni özellikler

- Yeni öne çıkanlar
- Okuyucu modu geliştirildi
- Video görüntüleyici modu
- macOS 15 Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir?
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Yeni öne çıkanlar
macOS 15’teki Safari, webdeki bilgileri keşfetmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan Öne Çıkanlar adında bir özellikle geliyor. Adres çubuğundaki yeni site menüsü simgesinden öne çıkanlara erişebiliyorsunuz. Bu simgeye tıkladığınızda yol tarifleri, özetler veya hızlı bağlantılar gibi site hakkında bilgileri hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz.
Okuyucu modu geliştirildi
Safari 18 sürümünde Okuyucu modu da elden geçirildi. Artık adres çubuğundaki okuyucu düğmesini kullanarak etkinleştirdiğinizde daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Butona tekrar tıklarsanız, açılır menü temayı (beyaz, gri, siyah, kirli beyaz) yazı tipini (Athelas, Charter, Georgia, Iowan, New York, Palatino dahil birçok font var) değiştirmeniz için seçenekler sunuyor.
Bu menüde yüzdeye göre (%50 - %300) metin boyutu seçenekleri ve sayfadaki bir kelime veya ifadeyi bulmak için Bul seçeneği ve okuyucu modunu gizlemek için Gizle butonu da bulunuyor. Okuyucunun kenar çubuğundaki içindekiler tablosuyla sitedeki yazının özetini alabiliyorsunuz.
Video görüntüleyici modu
Safari sayfada bir video algıladığında yeni Video Görüntüleyici modu medyayı öne ve ortaya yerleştiriyor. Bu da videoyu engellemeden pencereyi ayarlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca Resim İçinde Resim dahil sistem oynatma kontrollerini sunuyor.
macOS Sequoia, bağlantıların doğrudan web uygulamalarında açılmasına yönelik destek ekliyor. Artık bir linke tıkladığınızda bu bağlantı, varsayılan web tarayıcınız yerine web uygulamasında açılıyor. Artık Mac'teki web uygulamalarını Safari Web Uzantıları ve İçerik Engelleyicilerle de kişiselleştirebiliyorsunuz.
macOS 15 Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir?
Safari 18 ve Mac'lere gelen diğer yenilikleri denemek için, macOS 15 Sequoia beta indirme ve yükleme adımları:
- Sistem Ayarları’nı açın.
- Genel - Yazılım Güncelleme’ye girin.
- Beta güncellemeleri yanında i butonuna tıklayın.
- Beta güncellemeleri arasından “macOS Sequoia” seçin.
- macOS 15 beta indirme başlayacaktır.
- İndirme tamamlandığında macOS Sequoia yüklemeye geçebilirsiniz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.