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    macOS Sequoia ile Safari'ye gelen yeni özellikler

    Apple, macOS Sequoia ile Safari 18 sürümünü kullanıcılara sundu. macOS 15 güncellemesi, Safari tarayıcıya birkaç dikkat çekici yeni özellik kazandırıyor.        
    macos 15 sequoia safari 18 yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    macOS Sequoia, yeni yapay zeka özellikleri Apple Intelligence, yeni Parolalar uygulaması, iPhone ekranını yansıtma ve Safari tarayıcıya yeni özellikler getiriyor. İşte macOS 15 güncellemesi ile Safari’ye gelen yeni özellikler:

    Yeni öne çıkanlar

    macOS 15’teki Safari, webdeki bilgileri keşfetmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan Öne Çıkanlar adında bir özellikle geliyor. Adres çubuğundaki yeni site menüsü simgesinden öne çıkanlara erişebiliyorsunuz. Bu simgeye tıkladığınızda yol tarifleri, özetler veya hızlı bağlantılar gibi site hakkında bilgileri hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz.

    Okuyucu modu geliştirildi

    Safari 18 sürümünde Okuyucu modu da elden geçirildi. Artık adres çubuğundaki okuyucu düğmesini kullanarak etkinleştirdiğinizde daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Butona tekrar tıklarsanız, açılır menü temayı (beyaz, gri, siyah, kirli beyaz) yazı tipini (Athelas, Charter, Georgia, Iowan, New York, Palatino dahil birçok font var) değiştirmeniz için seçenekler sunuyor.

    Bu menüde yüzdeye göre (%50 - %300) metin boyutu seçenekleri ve sayfadaki bir kelime veya ifadeyi bulmak için Bul seçeneği ve okuyucu modunu gizlemek için Gizle butonu da bulunuyor. Okuyucunun kenar çubuğundaki içindekiler tablosuyla sitedeki yazının özetini alabiliyorsunuz.

    Video görüntüleyici modu

    Safari sayfada bir video algıladığında yeni Video Görüntüleyici modu medyayı öne ve ortaya yerleştiriyor. Bu da videoyu engellemeden pencereyi ayarlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca Resim İçinde Resim dahil sistem oynatma kontrollerini sunuyor.

    macOS Sequoia‌, bağlantıların doğrudan web uygulamalarında açılmasına yönelik destek ekliyor. Artık bir linke tıkladığınızda bu bağlantı, varsayılan web tarayıcınız yerine web uygulamasında açılıyor. Artık Mac'teki web uygulamalarını Safari Web Uzantıları ve İçerik Engelleyicilerle de kişiselleştirebiliyorsunuz.

    macOS 15 Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir?

    Safari 18 ve Mac'lere gelen diğer yenilikleri denemek için, macOS 15 Sequoia beta indirme ve yükleme adımları:

    1. Sistem Ayarları’nı açın.
    2. Genel - Yazılım Güncelleme’ye girin.
    3. Beta güncellemeleri yanında i butonuna tıklayın.
    4. Beta güncellemeleri arasından “macOS Sequoia” seçin.
    5. macOS 15 beta indirme başlayacaktır.
    6. İndirme tamamlandığında macOS Sequoia yüklemeye geçebilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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