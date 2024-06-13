macOS Sequoia ile Safari'ye gelen yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör macOS Sequoia, yeni yapay zeka özellikleri Apple Intelligence, yeni Parolalar uygulaması, iPhone ekranını yansıtma ve Safari tarayıcıya yeni özellikler getiriyor. İşte macOS 15 güncellemesi ile Safari’ye gelen yeni özellikler:

MacOS Sequoia ile iPhone erişimi kolaylaşıyor 2 gün önce eklendi

Yeni öne çıkanlar

macOS 15’teki Safari, webdeki bilgileri keşfetmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan Öne Çıkanlar adında bir özellikle geliyor. Adres çubuğundaki yeni site menüsü simgesinden öne çıkanlara erişebiliyorsunuz. Bu simgeye tıkladığınızda yol tarifleri, özetler veya hızlı bağlantılar gibi site hakkında bilgileri hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz.

Okuyucu modu geliştirildi

Safari 18 sürümünde Okuyucu modu da elden geçirildi. Artık adres çubuğundaki okuyucu düğmesini kullanarak etkinleştirdiğinizde daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor. Butona tekrar tıklarsanız, açılır menü temayı (beyaz, gri, siyah, kirli beyaz) yazı tipini (Athelas, Charter, Georgia, Iowan, New York, Palatino dahil birçok font var) değiştirmeniz için seçenekler sunuyor.

Bu menüde yüzdeye göre (%50 - %300) metin boyutu seçenekleri ve sayfadaki bir kelime veya ifadeyi bulmak için Bul seçeneği ve okuyucu modunu gizlemek için Gizle butonu da bulunuyor. Okuyucunun kenar çubuğundaki içindekiler tablosuyla sitedeki yazının özetini alabiliyorsunuz.

Video görüntüleyici modu

Safari sayfada bir video algıladığında yeni Video Görüntüleyici modu medyayı öne ve ortaya yerleştiriyor. Bu da videoyu engellemeden pencereyi ayarlamanıza olanak tanıyor. Ayrıca Resim İçinde Resim dahil sistem oynatma kontrollerini sunuyor.

macOS Sequoia‌, bağlantıların doğrudan web uygulamalarında açılmasına yönelik destek ekliyor. Artık bir linke tıkladığınızda bu bağlantı, varsayılan web tarayıcınız yerine web uygulamasında açılıyor. Artık Mac'teki web uygulamalarını Safari Web Uzantıları ve İçerik Engelleyicilerle de kişiselleştirebiliyorsunuz.

macOS 15 Sequoia beta nasıl indirilir ve yüklenir?

Safari 18 ve Mac'lere gelen diğer yenilikleri denemek için, macOS 15 Sequoia beta indirme ve yükleme adımları:

Sistem Ayarları’nı açın. Genel - Yazılım Güncelleme’ye girin. Beta güncellemeleri yanında i butonuna tıklayın. Beta güncellemeleri arasından “macOS Sequoia” seçin. macOS 15 beta indirme başlayacaktır. İndirme tamamlandığında macOS Sequoia yüklemeye geçebilirsiniz.

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macOS Sequoia ile Safari'ye gelen yeni özellikler