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    Google Chrome, yeni seçeneğiyle şifrelere erişimi kolaylaştırdı

    Google, popüler web tarayıcısı için parola yöneticisi kısayolunu kullanıma sundu. Yeni güncellemeyle, Chrome'da şifrelere erişmek için ayarlara gitmek gerekmiyor.
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    Chrome Google Şifre Yöneticisi kısayol Tam Boyutta Gör
    Google, Chrome tarayıcıdaki parola yöneticisini daha erişilebilir kılmak için kısayol özelliğini getirdi. Artık doğrudan masaüstünden Chrome’da kayıtlı şifrelere erişmek mümkün.

    Google şifre yöneticisi kısayolu geldi

    Yakın zamanda gelen güncellemeyle, kayıtlı parolalar için yeni notlar bölümü dahil olmak üzere birkaç ufak değişiklik geldi. Güncelleme ayrıca PC ve Mac kullanıcıları için parola yöneticisi kısayolu getirdi. Kullanıcılar, Chrome ayarları menüsünde kaybolmadan masaüstünden veya uygulamalar ekranındaki kısayoldan oturum açma bilgilerine erişebiliyor. Kullanıcıya parolaları içe aktarma, dışa aktarma ve düzenleme seçeneği sunuluyor.

    Chrome Parola Yöneticisi kısayolu hem Windows hem de macOS için kullanılabiliyor. Chrome’da sağ üstte üç noktaya tıkladıktan sonra Google Şifre Yöneticisi - Ayarlar - Kısayol Ekle - Yükle adımları izlenerek işlem tamamlanıyor.

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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