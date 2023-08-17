Google Chrome, yeni seçeneğiyle şifrelere erişimi kolaylaştırdı

Google şifre yöneticisi kısayolu geldi

Yakın zamanda gelen güncellemeyle, kayıtlı parolalar için yeni notlar bölümü dahil olmak üzere birkaç ufak değişiklik geldi. Güncelleme ayrıca PC ve Mac kullanıcıları için parola yöneticisi kısayolu getirdi. Kullanıcılar, Chrome ayarları menüsünde kaybolmadan masaüstünden veya uygulamalar ekranındaki kısayoldan oturum açma bilgilerine erişebiliyor. Kullanıcıya parolaları içe aktarma, dışa aktarma ve düzenleme seçeneği sunuluyor.

Google, Chrome için önemli güvenlik özellikleri duyurdu 5 sa. önce eklendi

Chrome Parola Yöneticisi kısayolu hem Windows hem de macOS için kullanılabiliyor. Chrome’da sağ üstte üç noktaya tıkladıktan sonra Google Şifre Yöneticisi - Ayarlar - Kısayol Ekle - Yükle adımları izlenerek işlem tamamlanıyor.

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Google Chrome'da şifrelere erişim kolaylaştı