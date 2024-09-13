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    Anlık Bildirim

    Google Chrome'da artık rahatsız edici site bildirimleri kolayca kapatılabilecek

    Web sitelerinin rahatsız edici bildirimlere maruz kalan kullanıcılar için Google Chrome yeni bir özellik kullanıma sundu. Artık bildirim panelinden kolaylıkla bildirimler kapatılabilecek.
    Google Chrome'da web sitesi bildirimleri kolayca kapatılabilecek Tam Boyutta Gör
    Web sitelerinde gezinirken, sitelerin "bildirimleri al" tuşuna yanlışlıkla basıp sürekli rahatsız edici bildirimlere maruz kalan kullanıcılar için Google Chrome yeni bir özellik kullanıma sundu. 

    Rahatsız edici bildirimler için "abonelikten çık" tuşu

    İlk olarak Pixel telefonlara gelen özellik ile, artık bildirim sayfasında abonelikten çıkma seçeneği sunulacak. Böylelikle Chrome bildirimlerini tamamen kapatmaya gerek kalmadan kolaylıkla ilgili web sitesinin bildirim göndermesi engellenebilecek. Yanlışlıkla abonelikten çıkma tuşuna basılırsa geri alma olanağı da sunuluyor.

    Google Chrome'da web sitesi bildirimleri kolayca kapatılabilecek Tam Boyutta Gör

    Bu özelliğin yanı sıra, Chrome ayrıca arka planda otomatik olarak çalışan ve Google Güvenli Tarama'nın kullanıcıları izin vermeye kandırdığını tespit ettiği sitelerden bildirim izinlerini iptal edecek gelişmiş bir Güvenlik Kontrolü özelliği de alıyor. Yeni Güvenlik Kontrolü, artık ziyaret etmediğiniz sitelere verdiğiniz izinleri iptal etme, istenmeyen bildirimleri işaretleme gibi eylemler hakkında sizi bilgilendirecek. Ayrıca, güvenlik sorunları gibi kullanıcıları ilgilendiren konularda hatırlatmalarda bulunacak.

    Son olarak, sitelerin kameranıza ve mikrofonunuza erişim için istediği izinleri yalnızca bir kez vermeyi seçebileceksiniz. Böylece siteden ayrıldığınızda, izinler otomatik olarak iptal edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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