Google Chrome'da artık rahatsız edici site bildirimleri kolayca kapatılabilecek

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Tam Boyutta Gör Web sitelerinde gezinirken, sitelerin "bildirimleri al" tuşuna yanlışlıkla basıp sürekli rahatsız edici bildirimlere maruz kalan kullanıcılar için Google Chrome yeni bir özellik kullanıma sundu.

Rahatsız edici bildirimler için "abonelikten çık" tuşu

İlk olarak Pixel telefonlara gelen özellik ile, artık bildirim sayfasında abonelikten çıkma seçeneği sunulacak. Böylelikle Chrome bildirimlerini tamamen kapatmaya gerek kalmadan kolaylıkla ilgili web sitesinin bildirim göndermesi engellenebilecek. Yanlışlıkla abonelikten çıkma tuşuna basılırsa geri alma olanağı da sunuluyor.

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Bu özelliğin yanı sıra, Chrome ayrıca arka planda otomatik olarak çalışan ve Google Güvenli Tarama'nın kullanıcıları izin vermeye kandırdığını tespit ettiği sitelerden bildirim izinlerini iptal edecek gelişmiş bir Güvenlik Kontrolü özelliği de alıyor. Yeni Güvenlik Kontrolü, artık ziyaret etmediğiniz sitelere verdiğiniz izinleri iptal etme, istenmeyen bildirimleri işaretleme gibi eylemler hakkında sizi bilgilendirecek. Ayrıca, güvenlik sorunları gibi kullanıcıları ilgilendiren konularda hatırlatmalarda bulunacak.

Son olarak, sitelerin kameranıza ve mikrofonunuza erişim için istediği izinleri yalnızca bir kez vermeyi seçebileceksiniz. Böylece siteden ayrıldığınızda, izinler otomatik olarak iptal edilecek.

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Google Chrome'da web sitesi bildirimleri kolayca kapatılabilecek