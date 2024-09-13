Google Chrome'da artık rahatsız edici site bildirimleri kolayca kapatılabilecek

Rahatsız edici bildirimler için "abonelikten çık" tuşu
İlk olarak Pixel telefonlara gelen özellik ile, artık bildirim sayfasında abonelikten çıkma seçeneği sunulacak. Böylelikle Chrome bildirimlerini tamamen kapatmaya gerek kalmadan kolaylıkla ilgili web sitesinin bildirim göndermesi engellenebilecek. Yanlışlıkla abonelikten çıkma tuşuna basılırsa geri alma olanağı da sunuluyor.
Bu özelliğin yanı sıra, Chrome ayrıca arka planda otomatik olarak çalışan ve Google Güvenli Tarama'nın kullanıcıları izin vermeye kandırdığını tespit ettiği sitelerden bildirim izinlerini iptal edecek gelişmiş bir Güvenlik Kontrolü özelliği de alıyor. Yeni Güvenlik Kontrolü, artık ziyaret etmediğiniz sitelere verdiğiniz izinleri iptal etme, istenmeyen bildirimleri işaretleme gibi eylemler hakkında sizi bilgilendirecek. Ayrıca, güvenlik sorunları gibi kullanıcıları ilgilendiren konularda hatırlatmalarda bulunacak.
Son olarak, sitelerin kameranıza ve mikrofonunuza erişim için istediği izinleri yalnızca bir kez vermeyi seçebileceksiniz. Böylece siteden ayrıldığınızda, izinler otomatik olarak iptal edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.