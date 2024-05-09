Tam Boyutta Gör Google, Chrome tarayıcısını yapay zeka özellikleri ile zenginleştirmeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz haftalarda adres çubuğunda @ yazıp Gemini ile sohbet başlatmaya yarayan bir özelliği devreye almıştı. Şimdi ise Chrome’daki tipik ve standart görevleri kolaylaştırmaya yardımcı olacak yeni yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor.

Chrome için daha fazla yapay zeka özelliği yolda

Google Chrome’un mühendislik direktörü Adriana Porter Felt, bir süre önce verdiği demeçte günlük olarak tarayıcıda yapılan tipik eylemleri (sekmeleri kullanmak, Arama'yı kullanmak, dokümanları kullanmak, web sayfalarını okumak) biraz daha kolaylaştırmak için yapay zeka teknolojisini nasıl kullanacaklarını araştırdıklarını söyledi.

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Şimdilik hangi özelliklerin geleceği net değil ancak testler ve bu konudaki araştırmalar sürüyor. Aktarılanlara göre Google ekibinin karşılaştığı en büyük zorluk aynı girdinin her zaman aynı çıktıyı ürettiğinden emin olmak. Bilindiği üzere üretken yapay zeka bu şekilde çalışmıyor. Adriana, bu zorlukla nasıl başa çıkıldığını birkaç ay önce kullanıma sunulan sekmeleri gruplama özelliğiyle örneklendiriyor. Google, bu gruplandırmalarda emojileri kullanıyordu. Ekip, uygunsuz bir emoji seçmemek için yapay zeka üzerinde ince bir çalışma yapmak zorunda kalmış.

Kullanıma alınan ve alınacak olan diğer yapay zeka tabanlı özelliklerde de bu tip zorluklarla karşılaşıldığına değiniliyor. Google, bu tip sorunları çözmek için genel olarak özellikleri belirli çerçeveler içerisine almaya çalışıyor. Böylece herkesin tam olarak aynı olmasa da benzer sonuçları alması sağlanacak. Google geçtiğimiz haftalarda yapay zeka tabanlı tema oluşturma, yapay zekalı yazmama yardım et özelliği ve sekme düzenleyici özelliklerini M121 sürümüyle ABD’de devreye aldı.

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Google Chrome daha fazla yapay zeka desteği alacak