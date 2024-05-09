Google Chrome daha fazla yapay zeka desteği alacak

Chrome için daha fazla yapay zeka özelliği yolda
Google Chrome’un mühendislik direktörü Adriana Porter Felt, bir süre önce verdiği demeçte günlük olarak tarayıcıda yapılan tipik eylemleri (sekmeleri kullanmak, Arama'yı kullanmak, dokümanları kullanmak, web sayfalarını okumak) biraz daha kolaylaştırmak için yapay zeka teknolojisini nasıl kullanacaklarını araştırdıklarını söyledi.
Şimdilik hangi özelliklerin geleceği net değil ancak testler ve bu konudaki araştırmalar sürüyor. Aktarılanlara göre Google ekibinin karşılaştığı en büyük zorluk aynı girdinin her zaman aynı çıktıyı ürettiğinden emin olmak. Bilindiği üzere üretken yapay zeka bu şekilde çalışmıyor. Adriana, bu zorlukla nasıl başa çıkıldığını birkaç ay önce kullanıma sunulan sekmeleri gruplama özelliğiyle örneklendiriyor. Google, bu gruplandırmalarda emojileri kullanıyordu. Ekip, uygunsuz bir emoji seçmemek için yapay zeka üzerinde ince bir çalışma yapmak zorunda kalmış.
Kullanıma alınan ve alınacak olan diğer yapay zeka tabanlı özelliklerde de bu tip zorluklarla karşılaşıldığına değiniliyor. Google, bu tip sorunları çözmek için genel olarak özellikleri belirli çerçeveler içerisine almaya çalışıyor. Böylece herkesin tam olarak aynı olmasa da benzer sonuçları alması sağlanacak. Google geçtiğimiz haftalarda yapay zeka tabanlı tema oluşturma, yapay zekalı yazmama yardım et özelliği ve sekme düzenleyici özelliklerini M121 sürümüyle ABD’de devreye aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.