Google Chrome, Safari'yi geçerek Mac'teki en hızlı internet tarayıcısı oldu

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Google Chrome geliştiricileri 99 numaralı sürüme yapılan son güncellemelerle birlikte tarayıcının hızının tüm platformlarda önemli ölçüde arttığını ve Chrome'un Mac sürümünün artık Apple'ın kendi tarayıcısı Safari'den daha hızlı hale geldiğini duyurdu.

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Arama devi bu iddiasını kanıtlamak için Apple'ın WebKit ekibi tarafından geliştirilen Speedometer testinin sonuçlarını paylaştı. Chrome tarayıcısı 300 puan alarak rekor kırdı. Safari internet tarayıcısı bu testte genellikle 277 civarında puan alıyor.

Safari'den %7 daha hızlı

Google Chrome'un son sürümü Safari'den %7 daha hızlı. Testler, M1 Max ve 64 GB RAM içeren 14 inç MacBook Pro'da yapıldı. Daha düşük özelliklere sahip sistemlerde performans farkının daha da fazla olabileceğini belirtelim.

Şirket ayrıca M1 tabanlı Mac'ler için geliştirilen Chrome'un, 2020'nin sonlarında kullanıma sunulmasından bu yana %43 daha hızlı hale geldiğini de kaydetti. Google sınırları zorlayan yenilikçi performans iyileştirmelerine yatırım yapmaya devam edecek.

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Google Chrome, Mac'teki en hızlı internet tarayıcısı oldu