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    Google Chrome, Safari'yi geçerek Mac'teki en hızlı internet tarayıcısı oldu

    Google'ın Chrome internet tarayıcısı son güncelleme ile birlikte performans olarak Safari ve diğer tüm tarayıcıları geride bıraktı. Popüler tarayıcı Speedometer testinden rekor puan aldı.
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    Google Chrome, Mac'teki en hızlı internet tarayıcısı oldu
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    Google Chrome geliştiricileri 99 numaralı sürüme yapılan son güncellemelerle birlikte tarayıcının hızının tüm platformlarda önemli ölçüde arttığını ve Chrome'un Mac sürümünün artık Apple'ın kendi tarayıcısı Safari'den daha hızlı hale geldiğini duyurdu.

    Arama devi bu iddiasını kanıtlamak için Apple'ın WebKit ekibi tarafından geliştirilen Speedometer testinin sonuçlarını paylaştı. Chrome tarayıcısı 300 puan alarak rekor kırdı. Safari internet tarayıcısı bu testte genellikle 277 civarında puan alıyor.

    Safari'den %7 daha hızlı

    Google Chrome'un son sürümü Safari'den %7 daha hızlı. Testler, M1 Max ve 64 GB RAM içeren 14 inç MacBook Pro'da yapıldı. Daha düşük özelliklere sahip sistemlerde performans farkının daha da fazla olabileceğini belirtelim.

    Şirket ayrıca M1 tabanlı Mac'ler için geliştirilen Chrome'un, 2020'nin sonlarında kullanıma sunulmasından bu yana %43 daha hızlı hale geldiğini de kaydetti. Google sınırları zorlayan yenilikçi performans iyileştirmelerine yatırım yapmaya devam edecek.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 2 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 5 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 5 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 5 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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