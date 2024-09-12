Google Chrome, sekme yönetimi için yeni özellikler sunuyor

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Tam Boyutta Gör Google, masaüstü ve mobil platformlarda kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Chrome tarayıcısına yeni özellikler eklediğini duyurdu. Teknoloji devi, yakın zamanda yayınladığı blog yazısında, "sekme gruplarının" artık iOS için Chrome'da kullanılabileceğini duyurdu.

Yeni özellik nasıl kullanılır?

Bu özellik kullanıcıların ilgili sayfaları özel etiketli gruplara ayırmasına olanak tanıyacak. Ayrıca tarayıcı sekmelerinin organizasyonunu ve erişilebilirliğini iyileştirecek. Sekme grupları özelliğini kullanabilmek için kullanıcıların Chrome uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.

Güncellemeden sonra sekme ızgarasını açıp bir sekmeye uzun basarak, "Sekmeyi Yeni Gruba Ekle" seçeneğini seçerek yeni bir grup oluşturabilirler. Kullanıcılar, bu gruplara kolay tanımlama için özel adlar ve renkler atayabilecek. Bu özellik sekme yönetimini basitleştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Google Meet, Android cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştirdi 3 gün önce eklendi

Google, "sekme grupları" özelliğine ek olarak, kaydedilmiş sekme grupları için cihazlar arası senkronizasyon yeteneği de sunuyor. Yeni özellik Chrome'un Android ve masaüstü sürümlerinde kullanılabilecek. Kullanıcıların herhangi bir işi veya belirli sekmeyi kaybetmeden çevrimiçi etkinliklerinde devamlılığı sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

Örneğin, bir kullanıcı telefonunda tatil planlamaya başlarsa bu sekmeleri gruplandırabilir ve daha büyük bir ekranda görüntülemek için masaüstü bilgisayarlarıyla senkronize edebilir. Google ayrıca daha önce diğer cihazlarda açılmış web sitelerini öneren bir özellik üzerinde de testler yapıyor.

Bu özellik siteleri yer imlerine ekleme ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar Chrome'da yeni bir sekme açtıklarında, farklı cihazlarda eriştikleri belirli web sayfalarını yeniden ziyaret etmeleri istenecek. Google, bu özelliği "birkaç hafta içinde" test etmeye başlamayı planlıyor ancak genel kullanıma sunulacağı tarihi henüz duyurulmadı.

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Google Chrome, sekme yönetimi için yeni özellikler sunuyor