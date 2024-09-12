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    Google Chrome, sekme yönetimi için yeni özellikler sunuyor

    Sekme grupları, web sayfalarını yer imlerine eklemeden farklı cihazlarda yeniden ziyaret etmeyi kolaylaştıracak. Tarayıcı, kaydedilen sekmeleri masaüstü ve mobil cihazlar arasında senkronize edecek.
    Google Chrome, sekme yönetimi için yeni özellikler sunuyor Tam Boyutta Gör
    Google, masaüstü ve mobil platformlarda kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan Chrome tarayıcısına yeni özellikler eklediğini duyurdu. Teknoloji devi, yakın zamanda yayınladığı blog yazısında, "sekme gruplarının" artık iOS için Chrome'da kullanılabileceğini duyurdu.

    Yeni özellik nasıl kullanılır?

    Bu özellik kullanıcıların ilgili sayfaları özel etiketli gruplara ayırmasına olanak tanıyacak. Ayrıca tarayıcı sekmelerinin organizasyonunu ve erişilebilirliğini iyileştirecek. Sekme grupları özelliğini kullanabilmek için kullanıcıların Chrome uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.

    Güncellemeden sonra sekme ızgarasını açıp bir sekmeye uzun basarak, "Sekmeyi Yeni Gruba Ekle" seçeneğini seçerek yeni bir grup oluşturabilirler. Kullanıcılar, bu gruplara kolay tanımlama için özel adlar ve renkler atayabilecek. Bu özellik sekme yönetimini basitleştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

    Google, "sekme grupları" özelliğine ek olarak, kaydedilmiş sekme grupları için cihazlar arası senkronizasyon yeteneği de sunuyor. Yeni özellik Chrome'un Android ve masaüstü sürümlerinde kullanılabilecek. Kullanıcıların herhangi bir işi veya belirli sekmeyi kaybetmeden çevrimiçi etkinliklerinde devamlılığı sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

    Örneğin, bir kullanıcı telefonunda tatil planlamaya başlarsa bu sekmeleri gruplandırabilir ve daha büyük bir ekranda görüntülemek için masaüstü bilgisayarlarıyla senkronize edebilir. Google ayrıca daha önce diğer cihazlarda açılmış web sitelerini öneren bir özellik üzerinde de testler yapıyor.

    Bu özellik siteleri yer imlerine ekleme ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar Chrome'da yeni bir sekme açtıklarında, farklı cihazlarda eriştikleri belirli web sayfalarını yeniden ziyaret etmeleri istenecek. Google, bu özelliği "birkaç hafta içinde" test etmeye başlamayı planlıyor ancak genel kullanıma sunulacağı tarihi henüz duyurulmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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