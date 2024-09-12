Google Chrome, sekme yönetimi için yeni özellikler sunuyor

Yeni özellik nasıl kullanılır?
Bu özellik kullanıcıların ilgili sayfaları özel etiketli gruplara ayırmasına olanak tanıyacak. Ayrıca tarayıcı sekmelerinin organizasyonunu ve erişilebilirliğini iyileştirecek. Sekme grupları özelliğini kullanabilmek için kullanıcıların Chrome uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor.
Güncellemeden sonra sekme ızgarasını açıp bir sekmeye uzun basarak, "Sekmeyi Yeni Gruba Ekle" seçeneğini seçerek yeni bir grup oluşturabilirler. Kullanıcılar, bu gruplara kolay tanımlama için özel adlar ve renkler atayabilecek. Bu özellik sekme yönetimini basitleştirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.
Google, "sekme grupları" özelliğine ek olarak, kaydedilmiş sekme grupları için cihazlar arası senkronizasyon yeteneği de sunuyor. Yeni özellik Chrome'un Android ve masaüstü sürümlerinde kullanılabilecek. Kullanıcıların herhangi bir işi veya belirli sekmeyi kaybetmeden çevrimiçi etkinliklerinde devamlılığı sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlandı.
Örneğin, bir kullanıcı telefonunda tatil planlamaya başlarsa bu sekmeleri gruplandırabilir ve daha büyük bir ekranda görüntülemek için masaüstü bilgisayarlarıyla senkronize edebilir. Google ayrıca daha önce diğer cihazlarda açılmış web sitelerini öneren bir özellik üzerinde de testler yapıyor.
Bu özellik siteleri yer imlerine ekleme ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar Chrome'da yeni bir sekme açtıklarında, farklı cihazlarda eriştikleri belirli web sayfalarını yeniden ziyaret etmeleri istenecek. Google, bu özelliği "birkaç hafta içinde" test etmeye başlamayı planlıyor ancak genel kullanıma sunulacağı tarihi henüz duyurulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.