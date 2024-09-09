Google Meet, Android cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştiriyor

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Tam Boyutta Gör Google, Android cihazlarda görüntülü konferans uygulaması Meet için yeni bir kullanıcı arayüzü (UI) tanıttı. Güncelleme, önceki tasarımda bulunan kenar boşluklarını ortadan kaldıran uçtan uca video formatını sunuyor. Özellikle birebir görüşmelerde fark edilen bu geliştirme yatay modda da kullanılabiliyor.

Google Meet, Android kullanıcı arayüzünü yeniliyor

Meet'teki yeni kullanıcı arayüzü ayrıca ekranın üst kısmında toplantı başlığı gibi bilgiler için daha net göstergeler sunuyor. Bu detaylar artık görünürlüğü artırmak için dairesel ve hap biçimli şekilde olacak. Yeni kullanıcı arayüzü daha sürükleyici bir izleme deneyimi hedefliyor.

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Ayrıca toplantı kontrolleri, video açma/kapama, el sallama, mikrofon açma/kapatma, taşma menüsü ve son öğe olarak sonlandırma düğmesini içeren bir kapsayıcı içerisinde yeniden konumlandırıldı. Bu düzen Meet'in web kullanıcı arayüzüyle de uyumlu olacak.

Bu değişikliklerin amacı Android cihazlarda daha zengin, daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunmak. Güncellenen Meet kullanıcı arayüzüne Android telefonlardan, tabletlerden ve büyük ekranlı cihazlardan erişilebiliyor. Artık tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Bireysel Aboneleri ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

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Google Meet, Android cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştirdi