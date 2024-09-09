Google Meet, Android cihazlarda kullanıcı deneyimini iyileştiriyor

Google Meet, Android kullanıcı arayüzünü yeniliyor
Meet'teki yeni kullanıcı arayüzü ayrıca ekranın üst kısmında toplantı başlığı gibi bilgiler için daha net göstergeler sunuyor. Bu detaylar artık görünürlüğü artırmak için dairesel ve hap biçimli şekilde olacak. Yeni kullanıcı arayüzü daha sürükleyici bir izleme deneyimi hedefliyor.
Ayrıca toplantı kontrolleri, video açma/kapama, el sallama, mikrofon açma/kapatma, taşma menüsü ve son öğe olarak sonlandırma düğmesini içeren bir kapsayıcı içerisinde yeniden konumlandırıldı. Bu düzen Meet'in web kullanıcı arayüzüyle de uyumlu olacak.
Bu değişikliklerin amacı Android cihazlarda daha zengin, daha sürükleyici bir görüntüleme deneyimi sunmak. Güncellenen Meet kullanıcı arayüzüne Android telefonlardan, tabletlerden ve büyük ekranlı cihazlardan erişilebiliyor. Artık tüm Google Workspace müşterileri, Workspace Bireysel Aboneleri ve kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.