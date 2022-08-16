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    Google Chrome artık tek tıkla varsayılan tarayıcınız olabilecek

    Microsoft Edge dayatması son buluyor olabilir. Windows 10’un güncel sürümünde kullanıcılar, kısa süre içinde Google Chrome’u tek tıkla varsayılan tarayıcı olarak ayarlayabilecekler.
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    Google Chrome tek tıkla varsayılan tarayıcınız olacak
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    Microsoft’un Edge tarayıcısını sürekli önermesi kullanıcıların canını sıkmaya devam ederken gelecek için bu işlerin değişebileceğine tanık oluyoruz.  Windows 10 ve Windows 11’de Microsoft Edge dışındaki Chome gibi tarayıcıları varsayılan olarak ayarlamak halen daha birkaç tık işlem gerektiriyor. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecek gibi.

    Windows 11’in ilk çıkışında varsayılan tarayıcıyı değiştirmek oldukça zahmetli bir işti. Tepkiler sonrasında Chromium tabanlı Edge tarayıcıyı değiştirmek daha kolay hale getirilse de tek tıkla halledilebilir olmaktan uzaktı.

    Windows 11'de çalışmıyor

    Şimdi ise Windows 10 22H2 güncellemesi üzerinde çalışan Chrome (sürüm 106.0.5231.2 Dev) tarayıcı artık tek tıkla varsayılan uygulama olarak ayarlanabiliyor. Chrome’un tek tıkla varsayılan olarak ayarlanma özelliği Windows 11’de çalışıp çalışmayacağı ise tam olarak beli değil. Hali hazırdaki Windows 11 sürümlerinde ve gelecek Windows 11 22H2 güncellemesinde şu an bu özellik çalışmıyor.

    Eski Windows sürümünde bir özelliğin olması fakat yeni Windows’ta olmaması can sıkıcı bir durum. Bu arada belirtmek gerekir ki Chrome Dev sürümü genellikle kararlı sürümde 9 ila 12 hafta kadar önden gidiyor. Öte yandan Windows 11 22H2 güncellemesi Eylül’de Windows 10 22H2 ise bu sonbaharda gelecek.

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