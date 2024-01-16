Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar Chrome'un gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile Google'ın tarama faaliyetlerini yasadışı olarak izlemekle suçlamış ve bunu 5 milyar dolarlık dava ile hukuki seviyeye taşımıştı. Google ise bu durumu daha fazla büyütmeyerek uzlaşmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Görünüşe göre Google, Chrome tarayıcının gizli mod özelliğinin tanımında sessizce güncellemeye gitti. Değişiklikler Google Chrome'un 122.0.6251.0 sürümü olan en son Canary yapısında bulundu.

Google, Chrome’da gizli mod tanımını değiştirdi

Yapılan değişiklikle birlikte Chrome’un gelecekteki sürümlerinde gizli sekme açtığınızda bu bildiri kullanıcılara gösterilecek:

Tam Boyutta Gör "Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez, böylece daha gizli bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve Google dahil olmak üzere kullandıkları hizmetler tarafından verilerin nasıl toplandığını değiştirmez. İndirmeler, yer imleri ve okuma listesi öğeleri kaydedilecektir. Daha fazla bilgi edinin"

Buna karşılık, Chrome'un mevcut kararlı sürümünde yeni bir gizli sekme açtığınızda gösterilen metin ise şu şekilde:

Tam Boyutta Gör “Artık gizli olarak göz atabilirsiniz. Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez. Yine de indirdikleriniz, yer işaretleri ve okuma listesi öğeleri kaydedilir.”

Bu bildirinin altındaki maddelemeler ise değişmeden kalıyor. Google halen tarama etkinliğinin hala "Ziyaret ettiğiniz web siteleri", "İşvereniniz veya okulunuz" ve "İnternet servis sağlayıcınız" tarafından görülebileceğine işaret ediyor.

Google Chrome'un yeni özelliği internette izlenmeye son verecek! 1 hf. önce eklendi

Öte yandan Google’ın yaptığı değişiklik dikkat çekici çünkü şirket açıkça gizli modda bile web sitelerinin verilerinizi toplayabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Google ve davacılar uzlaşma şartları üzerinde halihazırda anlaşmış durumda. Bu şartlar Ocak ayı içinde mahkemeye sunulacak ve nihai onay Şubat ayın sonunda açıklanacak.

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Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti