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    Anlık Bildirim

    Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti

    Geçtiğimiz haftalarda Google, kullanıcıları “gizli sekmede” izlediği için ceza ödemeyi kabul etmişti. Şimdi ise Chrome’un gizli mod ve gizli sekme özelliklerinin tanımında değişikliğe gidildi.
    Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar Chrome'un gizli modunu etkinleştirdikten sonra bile Google'ın tarama faaliyetlerini yasadışı olarak izlemekle suçlamış ve bunu 5 milyar dolarlık dava ile hukuki seviyeye taşımıştı. Google ise bu durumu daha fazla büyütmeyerek uzlaşmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Görünüşe göre Google, Chrome tarayıcının gizli mod özelliğinin tanımında sessizce güncellemeye gitti. Değişiklikler Google Chrome'un 122.0.6251.0 sürümü olan en son Canary yapısında bulundu.

    Google, Chrome’da gizli mod tanımını değiştirdi

    Yapılan değişiklikle birlikte Chrome’un gelecekteki sürümlerinde gizli sekme açtığınızda bu bildiri kullanıcılara gösterilecek:

    Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti Tam Boyutta Gör
    "Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez, böylece daha gizli bir şekilde gezinebilirsiniz. Bu, ziyaret ettiğiniz web siteleri ve Google dahil olmak üzere kullandıkları hizmetler tarafından verilerin nasıl toplandığını değiştirmez. İndirmeler, yer imleri ve okuma listesi öğeleri kaydedilecektir. Daha fazla bilgi edinin"

    Buna karşılık, Chrome'un mevcut kararlı sürümünde yeni bir gizli sekme açtığınızda gösterilen metin ise şu şekilde:

    Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti Tam Boyutta Gör
    “Artık gizli olarak göz atabilirsiniz. Bu cihazı kullanan diğer kişiler etkinliğinizi görmez. Yine de indirdikleriniz, yer işaretleri ve okuma listesi öğeleri kaydedilir.”

    Bu bildirinin altındaki maddelemeler ise değişmeden kalıyor. Google halen tarama etkinliğinin hala "Ziyaret ettiğiniz web siteleri", "İşvereniniz veya okulunuz" ve "İnternet servis sağlayıcınız" tarafından görülebileceğine işaret ediyor.

    Öte yandan Google’ın yaptığı değişiklik dikkat çekici çünkü şirket açıkça gizli modda bile web sitelerinin verilerinizi toplayabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Google ve davacılar uzlaşma şartları üzerinde halihazırda anlaşmış durumda. Bu şartlar Ocak ayı içinde mahkemeye sunulacak ve nihai onay Şubat ayın sonunda açıklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 9 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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