Google, Chrome’un gizli sekme özelliğinde değişikliğe gitti

Yapılan değişiklikle birlikte Chrome’un gelecekteki sürümlerinde gizli sekme açtığınızda bu bildiri kullanıcılara gösterilecek:
Buna karşılık, Chrome'un mevcut kararlı sürümünde yeni bir gizli sekme açtığınızda gösterilen metin ise şu şekilde:
Bu bildirinin altındaki maddelemeler ise değişmeden kalıyor. Google halen tarama etkinliğinin hala "Ziyaret ettiğiniz web siteleri", "İşvereniniz veya okulunuz" ve "İnternet servis sağlayıcınız" tarafından görülebileceğine işaret ediyor.
Öte yandan Google’ın yaptığı değişiklik dikkat çekici çünkü şirket açıkça gizli modda bile web sitelerinin verilerinizi toplayabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Google ve davacılar uzlaşma şartları üzerinde halihazırda anlaşmış durumda. Bu şartlar Ocak ayı içinde mahkemeye sunulacak ve nihai onay Şubat ayın sonunda açıklanacak.
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.