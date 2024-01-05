Google Chrome, internette izlenmeye son verecek yeni özelliği sunmaya başladı

Tam Boyutta Gör Çerezleri kullanarak Google hesaplarını ele geçiren kötü amaçlı yazılımın ortaya çıkmasının ardından yeni Chrome özelliği kullanıma sunulmaya başlandı.

Çerezleri engelleyecek!

Google Chrome tarayıcıya eklenen yeni özellik, analiz verilerini toplamak, çevrimiçi reklamları kişiselleştirmek ve gezinmeyi takip etmek için cihazda depolanan ufak dosyalar olan üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakıyor. Başlangıçta dünya genelinde kullanıcıların %1’ine (30 milyon kullanıcıya denk geliyor) sunulacak. Google, bu değişikliği bir test olarak tanımlıyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde çerezleri tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor.

Bir site, üçüncü parti çerezler olmadan çalışmıyorsa, Chrome da kullanıcının sorun yaşadığını tespit ederse o web sitesi için çerezleri geçici olarak yeniden etkinleştirme seçeneği sunacak.

Google’ın yeni kararı bazı reklamverenler tarafından hoş karşılanmadı. Çoğu web sitesi için çerezler, reklam satışlarının hayati bir parçası. Çerezler, kullanıcının sitede ne yaptığı, hangi cihazı kullandığı, nereden ziyaret ettiği vb. verileri kaydetmek için kullanılıyor. Google’ın yalnızca Chrome tarayıcısında çalışan çözümünün Google’dan başka kimseye bir fayda sağlamayacağı söyleniyor.

Google, Chrome tarayıcıya gelecek yeni özellikleri duyurdu 1 hf. önce eklendi

Google, 2024'ün ortalarına kadar tüm Chrome kullanıcıları için üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakana kadar önümüzdeki birkaç ay içinde İzlenme Koruması'nı kullanıma sunmaya devam edecek. Bu arada, Chrome’dan çok daha az internet trafiğine sahip olan Apple'ın Safari tarayıcısı ve Mozilla Firefox gibi rakipleri hali hazırda üçüncü taraf çerezleri engelleme seçeneği sunuyor.

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Google Chrome'un yeni özelliği internette izlenmeye son verecek!