Google Chrome, internette izlenmeye son verecek yeni özelliği sunmaya başladı

Çerezleri engelleyecek!
Google Chrome tarayıcıya eklenen yeni özellik, analiz verilerini toplamak, çevrimiçi reklamları kişiselleştirmek ve gezinmeyi takip etmek için cihazda depolanan ufak dosyalar olan üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakıyor. Başlangıçta dünya genelinde kullanıcıların %1’ine (30 milyon kullanıcıya denk geliyor) sunulacak. Google, bu değişikliği bir test olarak tanımlıyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde çerezleri tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor.
Bir site, üçüncü parti çerezler olmadan çalışmıyorsa, Chrome da kullanıcının sorun yaşadığını tespit ederse o web sitesi için çerezleri geçici olarak yeniden etkinleştirme seçeneği sunacak.
Google’ın yeni kararı bazı reklamverenler tarafından hoş karşılanmadı. Çoğu web sitesi için çerezler, reklam satışlarının hayati bir parçası. Çerezler, kullanıcının sitede ne yaptığı, hangi cihazı kullandığı, nereden ziyaret ettiği vb. verileri kaydetmek için kullanılıyor. Google’ın yalnızca Chrome tarayıcısında çalışan çözümünün Google’dan başka kimseye bir fayda sağlamayacağı söyleniyor.
Google, 2024'ün ortalarına kadar tüm Chrome kullanıcıları için üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakana kadar önümüzdeki birkaç ay içinde İzlenme Koruması'nı kullanıma sunmaya devam edecek. Bu arada, Chrome’dan çok daha az internet trafiğine sahip olan Apple'ın Safari tarayıcısı ve Mozilla Firefox gibi rakipleri hali hazırda üçüncü taraf çerezleri engelleme seçeneği sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.