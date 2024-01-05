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    Google Chrome, internette izlenmeye son verecek yeni özelliği sunmaya başladı

    Google, şirketlerin internet kullanıcılarını takip etmesini önleyecek yeni Chrome özelliğini devreye aldı. Yeni çevrimiçi güvenlik-gizlilik özelliği, kademeli olarak sunulmaya başlandı.
    google chrome çerezler devre dışı Tam Boyutta Gör
    Çerezleri kullanarak Google hesaplarını ele geçiren kötü amaçlı yazılımın ortaya çıkmasının ardından yeni Chrome özelliği kullanıma sunulmaya başlandı.

    Çerezleri engelleyecek!

    Google Chrome tarayıcıya eklenen yeni özellik, analiz verilerini toplamak, çevrimiçi reklamları kişiselleştirmek ve gezinmeyi takip etmek için cihazda depolanan ufak dosyalar olan üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakıyor. Başlangıçta dünya genelinde kullanıcıların %1’ine (30 milyon kullanıcıya denk geliyor) sunulacak. Google, bu değişikliği bir test olarak tanımlıyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde çerezleri tamamen ortadan kaldırmayı düşünüyor.

    Bir site, üçüncü parti çerezler olmadan çalışmıyorsa, Chrome da kullanıcının sorun yaşadığını tespit ederse o web sitesi için çerezleri geçici olarak yeniden etkinleştirme seçeneği sunacak.

    Google’ın yeni kararı bazı reklamverenler tarafından hoş karşılanmadı. Çoğu web sitesi için çerezler, reklam satışlarının hayati bir parçası. Çerezler, kullanıcının sitede ne yaptığı, hangi cihazı kullandığı, nereden ziyaret ettiği vb. verileri kaydetmek için kullanılıyor. Google’ın yalnızca Chrome tarayıcısında çalışan çözümünün Google’dan başka kimseye bir fayda sağlamayacağı söyleniyor.

    Google, 2024'ün ortalarına kadar tüm Chrome kullanıcıları için üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakana kadar önümüzdeki birkaç ay içinde İzlenme Koruması'nı kullanıma sunmaya devam edecek. Bu arada, Chrome’dan çok daha az internet trafiğine sahip olan Apple'ın Safari tarayıcısı ve Mozilla Firefox gibi rakipleri hali hazırda üçüncü taraf çerezleri engelleme seçeneği sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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