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    Google, Chrome’un kilit simgesini değiştirdi: Peki ama neden?

    Google, uzunca bir süredir Chrome tarayıcısının URL kısmında kilit simgesine yer veriyordu. Yazılım devi bu simgeyi değiştireceğini çünkü kullanıcıların bunu anlamadığını söylüyor.
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    Google, Chrome’un kilit simgesini değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Google Chrome tarayıcı kullanıyorsanız bir internet sitesine girdiğinizde URL kısmının en sol tarafında bir kilit simgesi görmüşsünüzdür. Google’a göre çoğu kullanıcı bu kilit simgesinin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini bilmiyor. Bu nedenle Google şimdi Chrome'da adres çubuğunun yanındaki kilit simgesini aşağıda gördüğünüz "ayar" simgesinin bir varyantıyla değiştirmeyi planlıyor.

    Elveda kilit simgesi

    Google, Chrome’un kilit simgesini değiştirdi
    Google'ın araştırmasına göre, kullanıcıların yalnızca yüzde 11'i bunun HTTPS şifrelemesini ifade ettiğini biliyor. Diğerleri ise bunun sitenin güvenilir olduğu anlamına geldiğini düşünüyor. Oysa bu bir yanlış anlaşılma zira kimlik avı siteleri bile bu teknolojiyi kendi sitelerinde kullanabiliyor. Google, ayar simgesinin güvenilirlik anlamına gelmediğini söylüyor. Bunun yerine, güvenliğin varsayılan durum olduğunu işaret ediyor. Ayrıca tıklamaya davet ederek site kontrollerini kullanmanızı daha kolay hale getiriyor. Şirkete göre pek çok kişi kilide tıklayabileceklerinin farkında bile değil.

    Google, Chrome’un kilit simgesini değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Çoğu kullanıcı, Eylül ayının başlarında gelmesi planlanan Android ve masaüstündeki Chrome 117'de yeni simgeyi görecek. iOS için Chrome'da simgeye dokunamayacağınız için Google, Apple'ın mobil platformlarında simgeyi tamamen kaldırıyor. Açıkçası kilit simgesinin değiştirilmesi gecikmeli bir karar ve Google’ın da dediği gibi sahte bir güvenlik hissi yaratıyor. Bazen dosya kayıtlarını temsil etmek için kullanılan disket simgesi gibi, kilit de başka bir çağdan kalma bir kalıntı konumunda.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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