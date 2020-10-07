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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor

    Google, yayınladığı Chrome 86 sürümüyle birlikte Android ve iOS için geliştirilmiş şifre koruması da dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliği sunuyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor
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    Google, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS için Chrome 86'yı piyasaya sürdü. Google Chrome 86 ile, Android ve iOS için parola korumaları, macOS Big Sur için VP9, ??güvenli olmayan formlar için otomatik yükseltmeler, Dosya Sistemi Erişimi API'si, odak göstergesi iyileştirmeleri ve bir dizi geliştirici özelliği sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "G Suite yerini yeni özelliklerle beraber Google Workspace'e bıraktı: Microsoft Office'e rakip olacak"

    Google'ın 2019'da başlatılan Şifre Kontrolü aracına benzer şekilde, Google Chrome'un yerleşik şifre yöneticisi, artık bir güvenlik açığı izci görevi görerek, ziyaret ettikleri sitelerde oturum açma bilgilerinin tehlikeye girmesi durumunda kullanıcıları uyaracak.

    Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor
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    iOS kullanıcıları, Face ID, Touch ID veya telefon şifresini kullanarak Chrome'un otomatik doldurulan şifrelerini doğrulayabilecek. Bu özelliğin bir benzeri Temmuz ayında Android kullanıcıları için sunulmuştu.

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    Google  ayrıca kullanıcıların şifrelerinin başkalarının eline geçip geçmediğini kontrol edecek ve böyle olduğu anlaşıldığında şirket, kullanıcıları doğrudan uygun "Şifreyi Değiştir" formuna yönlendirecek.

    Chrome 86 ayrıca, güvenli sayfalarda güvenli olmayan indirmeler başlattıklarında kullanıcıları uyaracak veya engelleyecek.

    Masaüstü sürümdeki Gelişmiş Güvenli Tarama artık Android'de

    Güvenli Tarama , kötü amaçlı yazılım veya kimlik avı içeriği içeren URL listelerini Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarının yanı sıra internet servis sağlayıcılarına(ISP) sunarak 4 milyardan fazla cihazı koruyor.

    Gelişmiş Güvenli Tarama ise kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve diğer web tabanlı tehditlere karşı daha kontrollü davranıyor ve özel korumalarla Güvenli Tarama'yı bir adım öteye taşıyor. Bu özelliği açarsanız, Chrome, insiyatif  alarak sayfaların ve indirmelerin tehlikeli olup olmadığını kontrol eder ve bunlarla ilgili bilgileri Google Güvenli Tarama'ya gönderir.

    Google blog gönderisinde; " Web sitelerini ve indirmeleri gerçek zamanlı olarak kontrol etmeyi etkinleştiren kullanıcılarımız arasında, tahmini kimlik avı korumalarımız, şifrelerini kimlik avı sitelerine giren kullanıcıların sayısında yaklaşık % 20'lik bir düşüş görüyor." ifadelerine yer verildi.

    Google ayrıca, masaüstü sürümde ve Android'de, HTTPS aracılığıyla yüklenen ancak HTTP üzerinden içerik gönderen web formları hakkında uyarı veren karma form uyarıları bulunacak.



    https://www.engadget.com/chrome-ios-android-security-update-174406364.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    51 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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