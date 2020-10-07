Google, Chrome'un mobil sürümlerinde kullanıcıların şifre güvenliğini artırıyor

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Google, Windows, Mac, Linux, Android ve iOS için Chrome 86'yı piyasaya sürdü. Google Chrome 86 ile, Android ve iOS için parola korumaları, macOS Big Sur için VP9, ??güvenli olmayan formlar için otomatik yükseltmeler, Dosya Sistemi Erişimi API'si, odak göstergesi iyileştirmeleri ve bir dizi geliştirici özelliği sunuyor.

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Google'ın 2019'da başlatılan Şifre Kontrolü aracına benzer şekilde, Google Chrome'un yerleşik şifre yöneticisi, artık bir güvenlik açığı izci görevi görerek, ziyaret ettikleri sitelerde oturum açma bilgilerinin tehlikeye girmesi durumunda kullanıcıları uyaracak.

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iOS kullanıcıları, Face ID, Touch ID veya telefon şifresini kullanarak Chrome'un otomatik doldurulan şifrelerini doğrulayabilecek. Bu özelliğin bir benzeri Temmuz ayında Android kullanıcıları için sunulmuştu.

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Google ayrıca kullanıcıların şifrelerinin başkalarının eline geçip geçmediğini kontrol edecek ve böyle olduğu anlaşıldığında şirket, kullanıcıları doğrudan uygun "Şifreyi Değiştir" formuna yönlendirecek.

Chrome 86 ayrıca, güvenli sayfalarda güvenli olmayan indirmeler başlattıklarında kullanıcıları uyaracak veya engelleyecek.

Masaüstü sürümdeki Gelişmiş Güvenli Tarama artık Android'de

Güvenli Tarama , kötü amaçlı yazılım veya kimlik avı içeriği içeren URL listelerini Chrome, Firefox ve Safari tarayıcılarının yanı sıra internet servis sağlayıcılarına(ISP) sunarak 4 milyardan fazla cihazı koruyor.

Gelişmiş Güvenli Tarama ise kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve diğer web tabanlı tehditlere karşı daha kontrollü davranıyor ve özel korumalarla Güvenli Tarama'yı bir adım öteye taşıyor. Bu özelliği açarsanız, Chrome, insiyatif alarak sayfaların ve indirmelerin tehlikeli olup olmadığını kontrol eder ve bunlarla ilgili bilgileri Google Güvenli Tarama'ya gönderir.

Google blog gönderisinde; " Web sitelerini ve indirmeleri gerçek zamanlı olarak kontrol etmeyi etkinleştiren kullanıcılarımız arasında, tahmini kimlik avı korumalarımız, şifrelerini kimlik avı sitelerine giren kullanıcıların sayısında yaklaşık % 20'lik bir düşüş görüyor." ifadelerine yer verildi.

Google ayrıca, masaüstü sürümde ve Android'de, HTTPS aracılığıyla yüklenen ancak HTTP üzerinden içerik gönderen web formları hakkında uyarı veren karma form uyarıları bulunacak.

https://www.engadget.com/chrome-ios-android-security-update-174406364.html

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