Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak

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Google Chrome'un en can sıkıcı yanlarından biri de şüphesiz ki dizüstü bilgisayarların pil ömrüne olumsuz yansıyan güç tüketimi. Arama devi şu an web tarayıcısını daha "enerji tasarruflu" hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Şirketin mobil ve masaüstü sistemlerde kullanılacak yeni "Pil Tasarrufu Meta Etiketi" özelliğini test ettiği bildirildi. Söz konusu özellik sadece tarayıcının kendisinde değil aynı zamanda web sitelerinde de uygulanabilecek. Böylelikle Chrome'da açılan internet siteleri "enerji tasarrufu" özelliklerini aktif hale getirebilecekler.

Web siteleri pil ayarlarına göre davranacak

Pil Tasarrufu Meta Etiketi, web sitelerinin video veya animasyon kare hızlarını düşürmesine ve komut yürütmesini yavaşlatmasına olanak sağlayacak. Tabii bunun için sayfalara belirli kodların eklenmesi gerekecek. Ayrıca internet siteleri, pil ayarlarına göre işleyiş şekillerini değiştirebilecekler. Yeni özelliğin Chrome 86 ve 87'de kullanıma sunulması hedefleniyor.

https://news.thewindowsclub.com/chrome-will-allow-websites-to-switch-to-battery-saving-mode-102329

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