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    Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak

    Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için yeni bir pil tasarrufu özelliği test ediyor. Söz konusu özellik web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine izin verecek.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak
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    Google Chrome'un en can sıkıcı yanlarından biri de şüphesiz ki dizüstü bilgisayarların pil ömrüne olumsuz yansıyan güç tüketimi. Arama devi şu an web tarayıcısını daha "enerji tasarruflu" hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı"

    Şirketin mobil ve masaüstü sistemlerde kullanılacak yeni "Pil Tasarrufu Meta Etiketi" özelliğini test ettiği bildirildi. Söz konusu özellik sadece tarayıcının kendisinde değil aynı zamanda web sitelerinde de uygulanabilecek. Böylelikle Chrome'da açılan internet siteleri "enerji tasarrufu" özelliklerini aktif hale getirebilecekler.

    Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak

    Web siteleri pil ayarlarına göre davranacak

    Pil Tasarrufu Meta Etiketi, web sitelerinin video veya animasyon kare hızlarını düşürmesine ve komut yürütmesini yavaşlatmasına olanak sağlayacak. Tabii bunun için sayfalara belirli kodların eklenmesi gerekecek. Ayrıca internet siteleri, pil ayarlarına göre işleyiş şekillerini değiştirebilecekler. Yeni özelliğin Chrome 86 ve 87'de kullanıma sunulması hedefleniyor.



    https://news.thewindowsclub.com/chrome-will-allow-websites-to-switch-to-battery-saving-mode-102329 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 3 gün
    9 yıldır opera kullanıyorum. Şu an opera gx e geçtim. Adblock özelliği henüz tam anlamıyla çalışmıyor o konuda biraz üzgünüm.

    Chrome ios kullanıyorum ondan da gayet memnunum:)
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    DH Misafiri 3 gün
    Chrome kullanmayi birakali cok oluyor. Pil tasarrufu konusunda en iyisi Opera.
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    Finn Mertens 3 gün
    Chrome önce bellek yönetimini iyileştirsin. Şu anda bile sadece 5 sekme ile 668 MB ram kullanılıyor. Ki yeri geliyor 20 sekme de açıyorum işim gereği. Sırf şu hesap senkronizasyonu için kullanıyorum alternatif arayışı içindeyim.
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    ti7800 (Temjin O.) 3 gün Finn Mertens
    Chrome tabanlı EDGE ye geç farkı gör.
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    Rachsuchtig 3 gün
    Duracell ürün yerleştirmesi
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