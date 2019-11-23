Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor

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Google Chrome ya da Android cihazları kullanarak web üzerinden yazıcılarınızı kullanabildiğiniz Google hizmeti, önümüzdeki yılın sonunda kapatılıyor. Google bulutundan destek alan bu hizmet, yazıcılar internete bağlanamasa bile bağlı olduğu bilgisayardaki Chrome aracılığıyla çıktıları alabilmenize imkan sağlıyordu.

Twitter üzerinden hizmetin kapatılışına yorum yapan kullanıcılar, yazıcılarının hepsinin bu hizmet sayesinde kullanıldığını söyledi. Google’ın hizmeti kaldıracağını bir yıldan daha uzun süre önce haber vermesinin sebebi de muhtemelen kullanıcı sayısının fazla oluşu.

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Özelliğin neden kaldırıldığına yönelik Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Hizmeti kullanan G Suite abonelerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldı.

https://support.google.com/chrome/a/answer/9633006