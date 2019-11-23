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    Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor

    Google'ın akıllı olmayan yazıcıları ağ bağlantısı varmış gibi kullanmaya imkan sağlayan Google Cloud Print, kullanıcılara gönderilen e-postaya göre 31 Aralık 2020'de kapatılıyor.
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    Yazıcı
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Cloud Print 2020'nin sonunda kapatılıyor
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    Google Chrome ya da Android cihazları kullanarak web üzerinden yazıcılarınızı kullanabildiğiniz Google hizmeti, önümüzdeki yılın sonunda kapatılıyor. Google bulutundan destek alan bu hizmet, yazıcılar internete bağlanamasa bile bağlı olduğu bilgisayardaki Chrome aracılığıyla çıktıları alabilmenize imkan sağlıyordu.

    Twitter üzerinden hizmetin kapatılışına yorum yapan kullanıcılar, yazıcılarının hepsinin bu hizmet sayesinde kullanıldığını söyledi. Google’ın hizmeti kaldıracağını bir yıldan daha uzun süre önce haber vermesinin sebebi de muhtemelen kullanıcı sayısının fazla oluşu. 

    Ayrıca Bkz. "Drone taşımacılığı için tam onay alan ilk şirket UPS oldu"

    Özelliğin neden kaldırıldığına yönelik Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Hizmeti kullanan G Suite abonelerine e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldı.



    https://support.google.com/chrome/a/answer/9633006 Yorum Yaz
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