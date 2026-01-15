Giriş
    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Ocak 2026

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, Matt Damon ve Ben Affleck'li The Rip ve bilim-kurgu filmi Mercy gibi yapımlar var!

    No Other Choice ve Marty Supreme gibi başarılı filmlerin vizyona girdiği Ocak ayının ikinci yarısı da dolu dolu bir vizyon programına sahip. Diğer yandan dijital platformlara da dikkat çekici birkaç film gelecek. Ocak ayı bitmeden izleyicilerle buluşacak filmler arasında 28 Years Later: The Bone Temple, The Rip ve The Secret Agent gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

    Ocak Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ocak ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

    1️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

    28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Filme dair ilk yorumlar oldukça olumlu.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Nia DaCosta
    • Oyuncular: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams
    • Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

    28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

    2️⃣ The Rip

    The Rip Tam Boyutta Gör
    İki yakın arkadaş olan Ben Affleck ve Matt Damon, aksiyonla gerilimi harmanlayan The Rip'te yeniden bir araya geliyor
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: Joe Carnahan
    • Oyuncular:  Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle
    • Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Netflix

    Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.

    3️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)

    Gizli Ajan (The Secret Agent) Tam Boyutta Gör
    Brezilya'nın bu yılki Oscar aday adayı olan Gizli Ajan, yılın en beğenilen filmleri arasında yer alıyor. Ayrıca başroldeki Wagner Moura'nın (Narcos) performansı da övgü topluyor ki kendisi bu hafta Altın Küre ödülünü de kazandı.
    • Tür: Politik Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Kleber Mendonça Filho
    • Oyuncular: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone
    • Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

    Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.

    4️⃣ Yardım Çağrısı (Send Help)

    Yardım Çağrısı (Send Help) Tam Boyutta Gör
    Spider-Man ve Evil Dead gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Sam Raimi, Send Help ile korku-gerilim türüne geri dönüyor.
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: Sam Raimi
    • Oyuncular: Rachel McAdams, Dylan O'Brien
    • Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

    Film iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Patron ve çalışan, geçmişteki anlaşmazlıklarını geride bırakmak zorunda kalırken; hikâye, kısa sürede karanlık mizahla örülü bir irade ve zeka savaşına dönüşüyor.

    5️⃣ Yabancı (The Stranger)

    Yabancı (The Stranger) Tam Boyutta Gör
    Albert Camus'nun unutulmaz eseri Yabancı, Fransa sinemasının önemli isimlerinden François Ozon tarafından sinemaya uyarlandı.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: François Ozon
    • Oyuncular: Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud
    • Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

    Cezayir’in kavurucu sıcağı altında yaşayan Meursault, duygulardan uzak, sessiz bir hayat sürerken beklenmedik bir tehlikenin içine çekilir. Bu olay, onu yalnızca yasalar karşısında değil; toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında da sorguya açar.

    6️⃣ Geber Aşkım (Die, My Love)

    Geber Aşkım (Die, My Love) Tam Boyutta Gör
    Ariana Harwicz‘in aynı adlı romanından uyarlanan Die, My Love'ın başrollerinde ünlü oyuncular Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson yer alıyor.
    • Tür: Psikolojik Drama
    • Yönetmen: Lynne Ramsay
    • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Steinfeld
    • Çıkış Tarihi: 23 Ocak / MUBI, 24 Ocak / Sinema

    Lynne Ramsay'nin (We Need to Talk About Kevin) yönettiği film, yeni anne olduktan sonra akıl sağlığını korumak için çabalayan Grace’i takip ediyor. Taşrada her yere ve herkese uzak, eski bir evde yaşayan Grace, gerçeklik ve hayal birbirine girerken yavaş yavaş deliliğe doğru kayıyor.

    7️⃣ Merhamet Yok (Mercy)

    Merhamet Yok (Mercy) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Chris Pratt'in başrolünü üstlendiği Mercy, bilim-kurgu ile aksiyon türlerini harmanlıyor.
    • Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç
    • Yönetmen: Timur Bekmambetov
    • Oyuncular: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis
    • Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon

    Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.

    8️⃣ Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)

    Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration) Tam Boyutta Gör
    2020 yapımı felaket filmi Greenland, beş yol sonra bir devam filmine kavuşuyor. Başrolde yine Geralt Butler var.
    • Tür: Geriliim, Aksiyon
    • Yönetmen: Ric Roman Waugh
    • Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis
    • Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon

    Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

    9️⃣ Yıkım Ekibi (The Wrecking Crew)

    The Wrecking Crew Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Yıkım Ekibi'nin başrollerinde Jason Momoa ve Dave Bautista yer alıyor.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmen: Ángel Manuel Soto
    • Oyuncular: Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Morena Baccarin
    • Çıkış Tarihi: 28 Ocak / Amazon Prime Video

    Yıkım Ekibi'nde, küs olan üvey kardeşler Jonny (Jason Momoa) ve James (Dave Bautista), babalarının gizemli ölümünün ardından yeniden bir araya gelir. Gerçeği ararken, saklanan sırlar ailelerini parçalamakla tehdit eden bir komployu ortaya çıkarır. Ángel Manuel Soto tarafından yönetilen film, Hawaii'de geçiyor.

    🔟 Mutluyuz Mu?

    Mutluyuz Mu? Tam Boyutta Gör
    Bu ay bitmeden izleyici ile buluşacak yerli filmlerin başında ise İbrahim Büyükak'ın yeni filmi "Mutluyuz Mu?" geliyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmenler: İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş
    • Oyuncular: İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak
    • Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

    Boşanmış bir çift, kızlarının isteğiyle hâlâ evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalır; bu sahte mutluluk oyunu, onları hem geçmişleriyle hem de ebeveynlikte yaptıkları hatalarla yüzleştirir.

