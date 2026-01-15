Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Ocak 2026

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

No Other Choice ve Marty Supreme gibi başarılı filmlerin vizyona girdiği Ocak ayının ikinci yarısı da dolu dolu bir vizyon programına sahip. Diğer yandan dijital platformlara da dikkat çekici birkaç film gelecek. Ocak ayı bitmeden izleyicilerle buluşacak filmler arasında 28 Years Later: The Bone Temple, The Rip ve The Secret Agent gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

Ocak Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ocak ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

1️⃣ 28 Yıl Sonra İkinci Bölüm: Kemik Tapınağı (28 Years Later: The Bone Temple)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl vizyona giren 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Filme dair ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Nia DaCosta

: Nia DaCosta Oyuncular : Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams

: Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Alfie Williams Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

28 Yıl Sonra'nın devam filminde, çetesiyle sadece zombilerin değil, hayatta kalan insanların da korkulu rüyası olan Jimmy Crystal ile Kemik Tapınağı'nı inşa eden Dr. Kelson karşı karşıya geliyor. Bu evrende en büyük tehlike virüsün yayılması değil, hayatta kalmaya çalışanların birbirine yabancılaşarak insanlıklarını kaybetmesidir.

2️⃣ The Rip

Tam Boyutta Gör İki yakın arkadaş olan Ben Affleck ve Matt Damon, aksiyonla gerilimi harmanlayan The Rip'te yeniden bir araya geliyor

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Joe Carnahan

: Joe Carnahan Oyuncular : Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle

: Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Netflix

Film, Miamili bir polis ekibine odaklanıyor. Terk edilmiş bir evde milyonlarca dolarlık nakit para bulan ekip, en güvendikleri insanların bile aklını çelebilecek bu keşif yüzünden birbirlerinden şüphe duymaya başlıyor. The Rip'ten yayınlanan ilk fragman, sürprizler ve ihanetlerle bezenmiş, aksiyon dozu yüksek bir film vadediyor.

3️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)

Tam Boyutta Gör Brezilya'nın bu yılki Oscar aday adayı olan Gizli Ajan, yılın en beğenilen filmleri arasında yer alıyor. Ayrıca başroldeki Wagner Moura'nın (Narcos) performansı da övgü topluyor ki kendisi bu hafta Altın Küre ödülünü de kazandı.

Tür : Politik Gerilim, Drama

: Politik Gerilim, Drama Yönetmen : Kleber Mendonça Filho

: Kleber Mendonça Filho Oyuncular : Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone

: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.

4️⃣ Yardım Çağrısı (Send Help)

Tam Boyutta Gör Spider-Man ve Evil Dead gibi filmlerle tanınan başarılı yönetmen Sam Raimi, Send Help ile korku-gerilim türüne geri dönüyor.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Sam Raimi

: Sam Raimi Oyuncular : Rachel McAdams, Dylan O'Brien

: Rachel McAdams, Dylan O'Brien Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

Film iki meslektaşın, bir uçak kazasından sağ kurtulan tek kişiler olarak ıssız bir adada verdikleri hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Patron ve çalışan, geçmişteki anlaşmazlıklarını geride bırakmak zorunda kalırken; hikâye, kısa sürede karanlık mizahla örülü bir irade ve zeka savaşına dönüşüyor.

5️⃣ Yabancı (The Stranger)

Tam Boyutta Gör Albert Camus'nun unutulmaz eseri Yabancı, Fransa sinemasının önemli isimlerinden François Ozon tarafından sinemaya uyarlandı.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : François Ozon

: François Ozon Oyuncular : Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud

: Benjamin Voisin, Denis Lavant, Pierre Lottin, Swann Arlaud Çıkış Tarihi: 16 Ocak / Vizyon

Cezayir’in kavurucu sıcağı altında yaşayan Meursault, duygulardan uzak, sessiz bir hayat sürerken beklenmedik bir tehlikenin içine çekilir. Bu olay, onu yalnızca yasalar karşısında değil; toplumun ahlaki sınırları ve kendi varoluşu karşısında da sorguya açar.

2026'da başlayacak en dikkat çekici diziler 2 hf. önce eklendi

6️⃣ Geber Aşkım (Die, My Love)

Tam Boyutta Gör Ariana Harwicz‘in aynı adlı romanından uyarlanan Die, My Love'ın başrollerinde ünlü oyuncular Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson yer alıyor.

Tür : Psikolojik Drama

: Psikolojik Drama Yönetmen : Lynne Ramsay

: Lynne Ramsay Oyuncular : Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Steinfeld

: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, LaKeith Steinfeld Çıkış Tarihi: 23 Ocak / MUBI, 24 Ocak / Sinema

Lynne Ramsay'nin (We Need to Talk About Kevin) yönettiği film, yeni anne olduktan sonra akıl sağlığını korumak için çabalayan Grace’i takip ediyor. Taşrada her yere ve herkese uzak, eski bir evde yaşayan Grace, gerçeklik ve hayal birbirine girerken yavaş yavaş deliliğe doğru kayıyor.

7️⃣ Merhamet Yok (Mercy)

Tür : Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç

: Gerilim, Bilim-Kurgu, Suç Yönetmen : Timur Bekmambetov

: Timur Bekmambetov Oyuncular : Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis

: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon

Yakın gelecekte, LAPD cinayet masası dedektifi Chris Raven, kendini bir anda yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda, eşinin cinayetinden yargılanırken bulur. Bu kez karar, ‘Mercy’ adı verilen devrim niteliğindeki yeni yargı sistemine aittir. Yargıç Maddox liderliğindeki bu sistem, olay yeri verilerinden dijital kayıtlara kadar her detayı analiz ederek hüküm verir. Chris’in, Mercy mahkemesinin yüksek teknolojili imkanlarını kullanarak masumiyetini kanıtlaması için yalnızca doksan dakikası vardır.

8️⃣ Greenland 2: Kıyamet (Greenland 2: Migration)

Tam Boyutta Gör 2020 yapımı felaket filmi Greenland, beş yol sonra bir devam filmine kavuşuyor. Başrolde yine Geralt Butler var.

Tür : Geriliim, Aksiyon

: Geriliim, Aksiyon Yönetmen : Ric Roman Waugh

: Ric Roman Waugh Oyuncular : Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis

: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis Çıkış Tarihi: 23 Ocak / Vizyon

Film, dünyayı vuran büyük bir felaketler zincirinden Grönland sığınağına gitmeyi başararak kurtulan John Garrity ve ailesinin, güvenlik gerekçesiyle sığınaktan ayrılarak kendilerine yeni bir yaşam yeri bulmak için çıktıkları zorlu yolculuğu anlatıyor.

9️⃣ Yıkım Ekibi (The Wrecking Crew)

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak olan Yıkım Ekibi'nin başrollerinde Jason Momoa ve Dave Bautista yer alıyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : Ángel Manuel Soto

: Ángel Manuel Soto Oyuncular : Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Morena Baccarin

: Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Morena Baccarin Çıkış Tarihi: 28 Ocak / Amazon Prime Video

Yıkım Ekibi'nde, küs olan üvey kardeşler Jonny (Jason Momoa) ve James (Dave Bautista), babalarının gizemli ölümünün ardından yeniden bir araya gelir. Gerçeği ararken, saklanan sırlar ailelerini parçalamakla tehdit eden bir komployu ortaya çıkarır. Ángel Manuel Soto tarafından yönetilen film, Hawaii'de geçiyor.

🔟 Mutluyuz Mu?

Tam Boyutta Gör Bu ay bitmeden izleyici ile buluşacak yerli filmlerin başında ise İbrahim Büyükak'ın yeni filmi "Mutluyuz Mu?" geliyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmenler : İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş

: İbrahim Büyükak ve Emrah Aguş Oyuncular : İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak

: İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, İlker Aksum, Başak Parlak Çıkış Tarihi: 30 Ocak / Vizyon

Boşanmış bir çift, kızlarının isteğiyle hâlâ evliymiş gibi birlikte tatile çıkmak zorunda kalır; bu sahte mutluluk oyunu, onları hem geçmişleriyle hem de ebeveynlikte yaptıkları hatalarla yüzleştirir.

