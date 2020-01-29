Google Çeviri uygulamasına, gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor

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Google, Çeviri uygulamasının Android versiyonunun artık sesleri gerçek zamanlı olarak çevirebileceğini duyurdu. Şirket yapay zeka destekli bu özelliği şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde test ediyor.

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İnternet bağlantısına ihtiyaç duyacak

Google'dan yapılan açıklamalara göre, Google Çeviri'ye eklenecek olan gerçek zamanlı çeviri özelliği, yalnızca mikrofon tarafından yakalanan seslerde çalışacak. Bu nedenle önceden kaydedilmiş ses dosyalarının sağlıklı bir şekilde çalışmayacağı belirtiliyor. Şirket prototip aşamasında olan teknolojinin nasıl çalışacağına dair kısa bir video da paylaştı.



https://www.theverge.com/2020/1/28/21112214/google-translate-real-time-transcription-ai-android-app-feature-new

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Google tarafından öne sürülen bir diğerda, gerçek zamanlı çeviri özelliği içinihtiyaç duyulması. Bunun nedeni ise gerçek zamanlı çevirinin, metin çevirisinden dahaolması olarak gösteriliyor. Uygulama çeviri esnasındaişaretleri ekleyebilecek, belirli kelimeleri ve lehçeleri de. Yeni özelliğin kullanıcılara hangi tarihte ulaşacağı ise şimdilik net bir şekildedeğil.