Google Çeviri uygulamasına, gerçek zamanlı çeviri özelliği geliyor

Google, Çeviri uygulamasının Android versiyonunun artık sesleri gerçek zamanlı olarak çevirebileceğini duyurdu. Şirket yapay zeka destekli bu özelliği şu anda İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde test ediyor.
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İnternet bağlantısına ihtiyaç duyacak
Google'dan yapılan açıklamalara göre, Google Çeviri'ye eklenecek olan gerçek zamanlı çeviri özelliği, yalnızca mikrofon tarafından yakalanan seslerde çalışacak. Bu nedenle önceden kaydedilmiş ses dosyalarının sağlıklı bir şekilde çalışmayacağı belirtiliyor. Şirket prototip aşamasında olan teknolojinin nasıl çalışacağına dair kısa bir video da paylaştı.
Google tarafından öne sürülen bir diğer önemli nokta da, gerçek zamanlı çeviri özelliği için internet bağlantısına ihtiyaç duyulması. Bunun nedeni ise gerçek zamanlı çevirinin, metin çevirisinden daha karmaşık olması olarak gösteriliyor. Uygulama çeviri esnasında noktalama işaretleri ekleyebilecek, belirli kelimeleri ve lehçeleri de düzeltebilecek. Yeni özelliğin kullanıcılara hangi tarihte ulaşacağı ise şimdilik net bir şekilde açıklanmış değil.
https://www.theverge.com/2020/1/28/21112214/google-translate-real-time-transcription-ai-android-app-feature-new Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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